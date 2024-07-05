川普稱可迅速結束俄烏戰爭 普亭：認真看待

中央社／ 阿斯塔納4日綜合外電報導

有望再度代表共和黨角逐白宮大位的前美國總統川普常聲稱，如果他重返白宮，可迅速結束俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭；俄國總統普亭今天表示，他認真看待川普的此番言論。

川普（Donald Trump）上週與美國現任總統拜登（Joe Biden）進行電視辯論時，宣稱若他重返白宮，會在2025年1月就職總統之前「解決」俄烏戰爭

普亭（Vladimir Putin）今天出席哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行的上海合作組織（ShanghaiCooperation Organisation）峰會，並召開記者會談到俄烏戰爭。

他說道：「身為角逐美國總統的人選，川普先生表示，他已經準備好並希望結束烏克蘭的戰事，我們對此相當認真看待。」

但普亭指出，他不清楚川普結束俄烏戰爭的具體方案。

普亭還說：「這當然是關鍵問題…但我毫不懷疑他是真誠地這樣說，我們支持這想法。」

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