同處對抗新帝國主義前線 烏克蘭記者：烏台若被擊沉世界將重塑

烏克蘭2022年遭俄羅斯入侵，烏國獨立記者馬克辛．埃里斯塔維（Maksym Eristavi）指出，在新帝國主義的對抗前線，僅烏克蘭與台灣仍屹立不搖，一旦被擊沉，「世界將被完全重塑」，而反制殖民主義的最佳方式就是守護自身歷史。

埃里斯塔維受邀來台出席中央社1日舉辦的「當今新聞界的挑戰與因應」國際媒體論壇，並於3日接受中央社專訪。

他的著作「Russian Colonialism 101」（暫譯，俄羅斯殖民主義入門課）解析俄羅斯逾百年來，所發動的48次殖民主義擴張行動，揭露俄羅斯藉心理操縱（gaslight）、入侵進犯（invade）以及滅除根絕（exterminate）等慣用侵略手法。

埃里斯塔維受訪時指出，俄國歷史數個專制政權均運用這些手法，箝制多國長達數世紀，誤導這些國家「你們不是真正的國家、需要俄羅斯的拯救與文明」，徹底抹滅自我認同和歷史，並藉此合理化進犯行為。

他認為，反制這些殖民擴張手法的最好方式，就是守護自身以及家族的歷史。

埃里斯塔維引用他現年94歲、經歷兩次世界大戰的祖母所言，「我撐過史達林、希特勒，我也會撐過普亭」，從1930年代烏克蘭大饑荒、德國納粹占領，到俄烏戰爭，烏克蘭遭受同樣的壓迫，而這也成就烏克蘭人對抗俄羅斯的決心。

被問及中國正以類似策略對待西藏、香港及台灣，埃里斯塔坦言，他不是亞洲或中國問題的專家，但殖民主義與帝國主義並不僅限於某個地理位置。

埃里斯塔說，經歷俄羅斯殖民主義的人們告訴他，這與台灣「暴君在旁」的經驗很相似，新帝國主義與民主的對抗前線，僅烏克蘭與台灣仍屹立不搖，一旦被擊沈，「這世界將被完全重塑」。

談及此次首訪台灣的印象，埃里斯塔語帶興奮地讚許說，「我立刻愛上台灣，台灣很像家」，不僅是因為台灣人的好客，更因為共享價值；他來台前對印太區域的所知所聞，皆來自中國的政治宣傳，這和俄羅斯的政治宣傳不相上下。

埃里斯塔表示，他希望烏克蘭與台灣、亞洲，能有更多民間的直接交流，拋開俄羅斯及中國的政治宣傳，台灣與烏克蘭同樣面臨具有核實力的巨鄰，「不可能單靠自己贏得戰爭，必須與盟友團結作戰」。