普亭無意終止戰爭？ 蕭茲掛保證：德國不會成為俄烏戰爭方

德國總理蕭茲本周三（7月3日）在聯邦議會的問詢會上表示，德國不會因支持烏克蘭抵御俄羅斯的作戰而成為戰爭的一方。這位社民黨政治家在聯邦議會對政府的問詢中說：「是，我給這個保證。這是我作為總理的立場。」

蕭茲此前也曾作出類似的表態。不過，克裡姆林宮將德國以及西方軍事同盟北約視為戰爭方已有相當長的時間，只是迄今未有實際的後果。

蕭茲也再度拒絕按俄羅斯發出的信號在烏克蘭實現停火。「在我看來，以烏克蘭投降為內容的停火，是我們作為德國永遠不容許支持的。」

這位總理表示，這並非抽象的問題，而是「從普亭提出的匪夷所思的和平條件中可以看出...他說，如果烏克蘭另外在一定程度上無償出讓領土，那麼他願意停火。」蕭茲表示，這顯示，普亭毫無終止侵略戰爭的意圖。

有關聯邦預算

蕭茲在聯邦議會的問詢會上也回答了有關明年聯邦預算制定時間表的問題。他再次表示，內閣會在7月底前制定出2025年的財政預算。他說，通常聯邦議會在夏季休會後討論該預算案，直到年底。「這一時間表不會受到影響。」目前德國聯合執政的三黨對於「債務剎車」等要點存在分歧。

（德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】