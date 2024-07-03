烏克蘭第聶伯羅市遭空襲5死 俄稱拿下烏東重鎮一區

俄羅斯今天稱，其部隊已控制烏克蘭東部市鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近丘頂重鎮察蘇夫雅的一區，俄軍數月來一直猛攻當地。烏克蘭則指東南部大城第聶伯羅遭俄軍空襲，造成5死。

法新社報導，俄羅斯國防部表示，其部隊已「解放」察蘇夫雅（Chasiv Yar）的諾維區（Novy），但目前還不清楚這是否意味俄軍已越過貫穿這座城鎮東部的一條運河。

約有1萬2000名居民的察蘇夫雅原本是一個寂靜小鎮，如今卻是受重視的軍事樞紐。因為俄軍若拿下這個地方，將為其在頓內茨克州（Donetsk）朝最後幾個仍受烏克蘭控制的平民中心挺進鋪平道路。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，俄羅斯今天利用飛彈和無人機襲擊第聶伯羅（Dnipro），至少造成5人死亡、34人受傷。他敦促西方國家提供更多防空系統和遠程武器。

澤倫斯基在他於傳訊應用程式（app）Telegram的頻道發布一段影片，是一名嚇壞的目擊者拍下的片段，畫面中可以看到空中發生大爆炸，隨後一顆火球射向地面。

澤倫斯基寫道：「只有現代防空系統以及我們的遠程武器，才能阻擋這場俄羅斯的恐怖行動。世界可以保護生命，惟必需要有領導人的決斷力。」