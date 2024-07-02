川普放話24小時解決俄烏戰爭 俄大使：不可能

美國總統參選人川普經常聲稱，如果重返白宮，他可在24小時內結束俄烏戰爭。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞今天被問到此事時表示，「烏克蘭危機不可能在一天內解決」。

路透社報導，共和黨籍的川普也曾表示，如果美國有一位受到俄國總統普亭（Vladimir Putin）尊重、「真正的總統」，俄國就不會在2022年2月入侵烏克蘭。

川普上週與美國現任總統拜登辯論時表示：「在我當選後於1月20日就職前，我會解決蒲亭和（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間的戰爭。在我上任之前，我會盡快解決這個問題。」

儘管俄羅斯試圖淡化，美國大選結果仍對俄羅斯至關重要，因為那將決定華府會有多大程度繼續支持烏克蘭對抗俄國，並向其提供美國先進武器。

涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今天在俄羅斯擔任聯合國安全理事會7月輪值主席國的記者會上表示：「烏克蘭危機不可能在一天內解決。」

對此，川普競選團隊發言人史帝芬．張（StevenCheung）對路透社表示：「川普總統是歷史上最能幹的政治家和談判者，他當選後將解決這場衝突。」

俄羅斯克里姆林宮表示，未來若川普政府上任提出烏克蘭和平計畫，都必須反映當地實際狀況，但普亭仍對談判持開放態度。