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川普放話24小時解決俄烏戰爭 俄大使：不可能

中央社／ 紐約聯合國總部1日綜合外電報導
美國總統參選人川普。(美聯社)
美國總統參選人川普。(美聯社)

美國總統參選人川普經常聲稱，如果重返白宮，他可在24小時內結束俄烏戰爭俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞今天被問到此事時表示，「烏克蘭危機不可能在一天內解決」。

路透社報導，共和黨籍的川普也曾表示，如果美國有一位受到俄國總統普亭（Vladimir Putin）尊重、「真正的總統」，俄國就不會在2022年2月入侵烏克蘭。

川普上週與美國現任總統拜登辯論時表示：「在我當選後於1月20日就職前，我會解決蒲亭和（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間的戰爭。在我上任之前，我會盡快解決這個問題。」

儘管俄羅斯試圖淡化，美國大選結果仍對俄羅斯至關重要，因為那將決定華府會有多大程度繼續支持烏克蘭對抗俄國，並向其提供美國先進武器。

涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今天在俄羅斯擔任聯合國安全理事會7月輪值主席國的記者會上表示：「烏克蘭危機不可能在一天內解決。」

對此，川普競選團隊發言人史帝芬．張（StevenCheung）對路透社表示：「川普總統是歷史上最能幹的政治家和談判者，他當選後將解決這場衝突。」

俄羅斯克里姆林宮表示，未來若川普政府上任提出烏克蘭和平計畫，都必須反映當地實際狀況，但普亭仍對談判持開放態度。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭 美國大選

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