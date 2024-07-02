澤倫斯基：可循三方協議模式談判

烏克蘭總統澤倫斯基在美國費城詢問報六月卅日刊出的訪談內容說，基輔並不預計和俄羅斯直接談判，但可能運用類似二○二二年黑海穀物協議的三方協議模式來和莫斯科磋商。他並說，烏俄可利用此模式商討領土完整性、能源和船運等議題，惟烏方會固守寸土不讓的立場，要求俄軍完全撤離。

據烏克蘭基輔獨立報同日報導，當年黑海穀物協議是三方協商的成果，即烏克蘭與居中斡旋的聯合國和土耳其簽署協議，俄羅斯則與前述斡旋者簽訂相應協議。過去就舒緩部分肇因於俄軍全面侵烏的全球糧價飆漲上，該協議曾扮演關鍵角色，容許基輔在戰時仍能經黑海出口農作物，但俄國已在去年七月退出，使協議中斷。

澤倫斯基訪談中被問到基輔可否直接與俄國談判時，強調唯一可能的和談必須基於烏方的和平準則進行，前述準則包括要求俄軍完全撤出烏克蘭領土、支付賠款等；若以其他形式展開和談，不僅無法結束戰爭，還會鼓動進一步領土侵略。他並直言，「停火」對俄方來說是最有利選項，畢竟這讓莫斯科得以準備從烏克蘭奪取更多。

澤倫斯基說，讓烏方放棄領土的設想無法解決問題。另據俄媒今日俄羅斯報導，澤倫斯基也說斡旋者不應限於美國或歐洲盟國，亞洲、非洲及南美洲國家也應該參與並協助作成提交給烏俄雙方的協商相關文件。

瑞士在六月十五至十六日才主辦首屆全球烏克蘭和平高峰會，逾九十個國家及組織出席；七十八個國家和四個組織在峰會第二天簽署聯合公報，幾個國家又在峰會過後加入支持該公報。基輔正籌畫年底前辦理第二屆烏戰和平峰會。