澤倫斯基再次呼籲：盟友放寬烏克蘭使用重型武器的範圍

鑑於俄羅斯最近幾天不斷加大的空襲力度，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲盟國提供更多支持。澤倫斯基在昨天（6月30日）的晚間視頻講話中表示：「世界越早幫助我們對付投擲炸彈的俄羅斯戰機，我們就能越早攻擊俄羅斯軍事基礎設施、軍用機場，我們就越接近和平。」

烏克蘭軍方長期以來一直要求西方允許其使用重型武器攻擊遠離前線的俄羅斯陣地和空軍基地。迄今為止，烏克蘭軍隊只能在靠近前線的地區以及與俄羅斯接壤的邊境地區使用盟國提供的武器彈藥。為了攻擊俄羅斯腹地，烏克蘭武裝部隊迄今只能依靠自己生產的無人機，而這種無人機的效果遠遠不如火箭彈或巡航導彈。

澤倫斯基在視頻中表示，俄羅斯在哈爾科夫附近發動攻勢的壓力下，西方伙伴允許烏克蘭在與俄羅斯接壤的邊境使用重型武器。「襲擊俄羅斯邊境有助於保護生命」澤倫斯基說：「烏克蘭合作伙伴現在必須做出『大膽決定』。世界有足夠的力量迫使俄羅斯接受和平。」

澤倫斯基請求獲得更多的防空系統

由於俄羅斯不斷加大對烏克蘭城市的轟炸，澤倫斯基再次要求盟國在防空方面提供更多幫助。他表示，僅上周，俄羅斯就在烏克蘭上空投擲了800枚滑翔炸彈。他還發布了一段有關赫爾松、第聶伯羅、敖德薩和扎波羅熱地區等地區在爆炸中被破壞以及發生火災的視頻。昨天，哈爾科夫市中心再次發生炸彈爆炸。

澤倫斯基表示，烏克蘭需要更多的防空系統。烏軍只有依賴幫助才能擊落俄羅斯戰鬥轟炸機。

俄羅斯襲擊烏東地區的哈爾科夫

昨天，烏克蘭東部城市哈爾科夫遭遇俄羅斯滑翔炸彈襲擊，造成至少一人死亡。市長捷列霍夫（Ihor Terechow）稱，包括一名八個月大的嬰兒在內總共10人在這場襲擊中受傷。哈爾科夫的軍事管理部門表示，一家郵局被炸彈擊中。

俄羅斯塔斯社報道稱，俄羅斯軍方證實了對哈爾科夫的襲擊。俄羅斯軍方領導層稱，郵局所在的大樓據說是烏克蘭軍隊的營地。

不過雙方的說法都無法通過獨立的信源證實。

導彈碎片從基輔上空落下

昨天下午，一枚俄羅斯導彈在基輔上空被防空系統擊落。據烏克蘭獨立新聞社（Unian）稱，碎片落在一棟住宅樓上，5人受到驚嚇。該市軍事管理部門表示，俄羅斯軍方向該市發射了多枚巡航導彈。但這些導彈被防空系統攔截摧毀。

（德新社）

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