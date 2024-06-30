俄空襲至少釀12死含2兒童 澤倫斯基籲盟邦加速交付武器

美聯社報導，俄羅斯今天空襲烏克蘭東部及南部多地，導致至少12人身亡，其中包括兩名兒童，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲西方盟邦加快交付武器速度。

基輔當局表示，俄羅斯空襲烏克蘭南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）維利尼揚斯克市（Vilniansk），至少7人因此身亡。這起攻擊發生幾個小時前，俄方則指烏克蘭無人機在其邊境村莊造成5人喪生。

法新社報導，俄烏兩國在前述兩起攻擊中，各稱有兩名兒童喪命。

根據基輔當局，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）位於前線的村莊有4人喪生。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）首府第聶伯羅市（Dnipro）也有一棟9層公寓大樓遭俄羅斯飛彈擊中，1人喪命，救難人員持續在現場進行救援。

澤倫斯基在社群媒體證實，「俄羅斯空襲在札波羅熱州造成7人死亡，包括兩名兒童」，並警告維利尼揚斯克市的死亡人數可能會再增加。

澤倫斯基呼籲西方盟邦加速交付武器，「在這場戰爭中，任何決策延遲都代表會有人失去性命。」