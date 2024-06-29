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白俄羅斯稱烏克蘭無人機活動增 將加強邊境空防

中央社／ 明斯克29日綜合外電報導

俄羅斯空軍總司令塞維林奇克今天表示，由於烏克蘭無人機在白俄羅斯與烏克蘭交界地帶的活動增加，白俄空軍已在邊境加強部署以保護「關鍵基礎設施」。

路透社報導，白俄羅斯本週稍早表示，已射下一架從烏克蘭非法越境、「試圖收集白俄羅斯邊境基礎設施相關資訊」的四軸飛行器。在俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭中，白俄是俄國的盟友。

塞維林奇克（Andrei Severinchik）今天指出，邊境空域情勢依然緊張。

他在白俄羅斯國防部的Telegram頻道發文寫道：「為了保護我們的國土及白俄羅斯共和國人民不受空域內可能的挑釁行為侵擾，我們已經準備好果斷動用所有可用的武力和手段。」

今天稍早白俄羅斯國防部則稱，有情報顯示，烏克蘭已調動更多部隊、武器和軍事裝備至與白俄接壤的日托米爾州（Zhytomyr）北部。

烏克蘭尚未對相關消息發表評論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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