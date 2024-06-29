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相信會打贏還是怕被鎮壓？華府智庫：俄反戰菁英轉向支持戰爭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄國總統普亭。美聯社
俄國總統普亭。美聯社

英國天空新聞報導，華府智庫戰爭研究所（ISW）研究顯示，俄羅斯菁英和寡頭據稱態度從原先的批評俄烏戰爭轉向支持。俄國反對派電視頻道TV Rain創辦人齊加爾（Mikhail Zygar）稱這是因為相信俄國會打贏，但ISW稱俄國2022年侵烏後，政府強力鎮壓菁英才出現這種狀況。

齊加爾表示，許多在2022年反對和烏克蘭開戰的菁英，於去年轉而支持戰爭，因為「他們相信俄國正在占上風」。他說，這些人會做出這種評估是因俄國正在戰場上緩慢但穩定取得進展，而烏國在彈藥方面持續居於劣勢，並認為西方對烏安全援助正在「減弱」。

一名匿名的俄國寡頭先前批評戰爭，但據稱告訴齊加爾，俄國必須打贏戰爭否則「他們不會讓我們活……俄國會崩潰」。

ISW無法獨立核實齊加爾的報導。但齊加爾關於俄國菁英和寡頭對戰爭態度轉變的說法，和ISW的評估一致。不過，ISW的看法是，這些批評戰爭的俄國菁英和寡頭是在2022年俄烏戰爭爆發，俄國政府強力鎮壓後，才轉而支持戰爭。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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