美國擬50億軍援烏克蘭 含鷹式防空飛彈及砲彈

兩名美國官員今天說，拜登政府將向烏克蘭提供價值1.5億美元（約新台幣49億元）的武器和彈藥，包括鷹式（HAWK）防空飛彈和155毫米砲彈。

路透社報導，兩名官員說，武器援助計畫預計在7月1日公布，但由於計畫尚未公開，他們拒絕透露姓名。

俄羅斯最近幾週空襲烏克蘭的能源設施，烏克蘭迫切需要防空支援，美國政府因而回應烏克蘭需求。

美國在2022年開始向烏克蘭運送鷹式防空飛彈，作為肩射式刺針（Stinger）防空飛彈系統的升級版。刺針防空飛彈是一種較小、射程較短的系統。

消息人士還說，除了鷹式防空飛彈和155毫米砲彈外，這一整套軍援計畫還包括支援烏克蘭國防需求的其他彈藥和設備。

這一整套軍援計畫將來自「總統撥款權」（presidential drawdown authority），這項機制允許總統迅速從美國庫存中轉移國防物資和服務以支援盟友。

自2022年以來，美國已向烏克蘭提供超過500億美元的軍事援助。