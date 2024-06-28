歐盟與烏克蘭簽署聯合安全承諾 確保長期支援

中央社／ 布魯塞爾27日專電

烏克蘭總統澤倫斯基今出席歐盟高峰會，並簽署一份聯合安全承諾，確保先前歐盟宣布的中長期軍事援助資金、軍事訓練和軍火產業合作計畫。他也分別與立陶宛、愛沙尼亞簽署安全合作協定。

歐洲聯盟理事會（European Council）27、28兩日召開例行的27國總統、總理高峰會，在討論歐盟高層人事換屆等內部事務前，先邀請澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）交換烏克蘭情勢看法並簽署聯合安全承諾（Joint security commitments）。

承諾書內容指出，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟（EU）和成員國已合計援烏1080億歐元（約新台幣3.8兆元），其中軍事援助為390億歐元，主要透過歐盟「歐洲和平機制」（European PeaceFacility, EPF）基金支出或補償捐贈武器的成員國。

歐盟外交部長會議3月已同意在EPF下設「烏克蘭協助基金」（Ukrainian Assistance Fund）專門處理對烏軍援，安全承諾書寫道，今年已投入50億歐元到該基金下，接下來將根據烏克蘭軍需每年加碼直到2027年。

同時，歐盟也設置2024到27年共500億歐元的「烏克蘭機制」（Ukraine Facility），以提供穩定、可預期的金援，目前已撥款79億歐元。

歐盟提供的安全承諾除了軍事用途資金，還包括軍事訓練、協助烏克蘭改革國防、軍火產業合作、協助應對網路資訊戰、民防改革、能源及核能安全、情報共享，以及協助烏克蘭達成加入歐盟所需的內政改革、外交和財政協助等。

烏克蘭則承諾進行歐盟要求的改革、強化接受援助用途等事務的透明度，以及透過分享資訊、經驗等方式協助歐盟和成員國的安全。

這是比利時擔任上半年歐盟主席國的最後一次高峰會，7月1日起將由匈牙利輪值排定歐盟理事會議程。從匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府自俄烏戰後多次反對歐盟援烏抗俄政策的表現來看，歐盟趕在此時簽署承諾書的用意，也在於提前布局跳過下半年「匈牙利障礙」，讓烏克蘭安心。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

歐盟峰會將敲定戰略方針 與澤倫斯基簽安全協議

阿聯居中斡旋 …俄烏換俘各90人 近5月最大規模

比俄軍殘害更多自家人！烏軍司令指揮不利遭澤倫斯基撤換

烏克蘭、摩爾多瓦加入歐盟談判將開始 澤倫斯基：歷史性的一步

相關新聞

澤倫斯基訪布魯塞爾 稱將與歐盟簽安全協議

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，今天將與歐洲聯盟（European Union）簽署一...

歐盟峰會將敲定戰略方針 與澤倫斯基簽安全協議

歐洲聯盟（EU）領袖明天將就歐盟戰略方針等議題達成共識，且預計將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署安全協議，承諾在未來幾年繼續向基...

阿聯居中斡旋 …俄烏換俘各90人 近5月最大規模

官員25日表示，烏克蘭和俄羅斯互相交換90名戰俘，這是兩國近5個月來規模最大的換俘行動；儘管敵對行動持續中，雙方都指責對...

美大使伯恩斯轟中武器供俄侵烏「犯下大錯」 中方反擊

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)26日在上海再度直言批評北京當局，指中國透過提供飛彈科技及其他武器，...

烏入歐盟談判 匈牙利喊擋

烏克蘭廿五日正式啟動加入歐盟談判，總統澤倫斯基肯定這是歷史性一天。英國金融時報及美聯社同日報導，這是具高度象徵性的一刻和...

讓軍事承包商進烏克蘭工作？外媒曝拜登政府考慮事實上解禁

4名知情美國官員向CNN表示，拜登政府正朝著解除美國軍事承包商部署到烏克蘭的事實上禁令邁進，以協助烏軍維護跟修理美援武器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。