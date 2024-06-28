歐盟與烏克蘭簽署聯合安全承諾 確保長期支援

烏克蘭總統澤倫斯基今出席歐盟高峰會，並簽署一份聯合安全承諾，確保先前歐盟宣布的中長期軍事援助資金、軍事訓練和軍火產業合作計畫。他也分別與立陶宛、愛沙尼亞簽署安全合作協定。

歐洲聯盟理事會（European Council）27、28兩日召開例行的27國總統、總理高峰會，在討論歐盟高層人事換屆等內部事務前，先邀請澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）交換烏克蘭情勢看法並簽署聯合安全承諾（Joint security commitments）。

承諾書內容指出，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟（EU）和成員國已合計援烏1080億歐元（約新台幣3.8兆元），其中軍事援助為390億歐元，主要透過歐盟「歐洲和平機制」（European PeaceFacility, EPF）基金支出或補償捐贈武器的成員國。

歐盟外交部長會議3月已同意在EPF下設「烏克蘭協助基金」（Ukrainian Assistance Fund）專門處理對烏軍援，安全承諾書寫道，今年已投入50億歐元到該基金下，接下來將根據烏克蘭軍需每年加碼直到2027年。

同時，歐盟也設置2024到27年共500億歐元的「烏克蘭機制」（Ukraine Facility），以提供穩定、可預期的金援，目前已撥款79億歐元。

歐盟提供的安全承諾除了軍事用途資金，還包括軍事訓練、協助烏克蘭改革國防、軍火產業合作、協助應對網路資訊戰、民防改革、能源及核能安全、情報共享，以及協助烏克蘭達成加入歐盟所需的內政改革、外交和財政協助等。

烏克蘭則承諾進行歐盟要求的改革、強化接受援助用途等事務的透明度，以及透過分享資訊、經驗等方式協助歐盟和成員國的安全。

這是比利時擔任上半年歐盟主席國的最後一次高峰會，7月1日起將由匈牙利輪值排定歐盟理事會議程。從匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府自俄烏戰後多次反對歐盟援烏抗俄政策的表現來看，歐盟趕在此時簽署承諾書的用意，也在於提前布局跳過下半年「匈牙利障礙」，讓烏克蘭安心。