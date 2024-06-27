澤倫斯基訪布魯塞爾 稱將與歐盟簽安全協議

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，今天將與歐洲聯盟（European Union）簽署一項安全協議，促進整個歐洲大陸的「和平與繁榮」。

法新社報導，澤倫斯基正在布魯塞爾訪問，他在社群媒體X平台發文指出：「我們將簽署3項安全協議，其中1項協議是與整個歐盟簽署。」

澤倫斯基強調：「這項協議將首次載入（歐盟）全部27個成員國廣泛支持烏克蘭的承諾，無論內部制度有何變化。」

法國本月30日將舉行首輪國會選舉，極右翼民粹主義政黨「國民聯盟」（National Rally）在民調居於明顯領先地位，左翼聯盟「新人民陣線」（New PopularFront）居次，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派聯盟則落居第3位。

儘管如此，澤倫斯基表示自己有信心，無論法國下屆政府組成為何，都將採取支持歐盟的立場，且不受俄羅斯影響。

澤倫斯基透過書面評論告訴法新社：「我們相信無論政治局勢如何，法國會繼續支持烏克蘭。」

他又補充說：「同樣地，根據法國人民意願，下任政府在戰場及我們邁向歐盟不可逆轉的歷史道路上，都會繼續全面支持烏克蘭。」