歐盟峰會將敲定戰略方針 與澤倫斯基簽安全協議

歐洲聯盟（EU）領袖明天將就歐盟戰略方針等議題達成共識，且預計將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署安全協議，承諾在未來幾年繼續向基輔提供武器、軍事訓練及其他援助。

根據路透社所見草案，相關協議將闡明歐盟對烏克蘭的承諾，將在安全和國防政策等9個領域提供協助，包括武器運送、軍事訓練、國防工業合作以及地雷清除。

歐盟27國領袖明天起在布魯塞爾舉行為期兩天的高峰會議，預料會中將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）簽署安全協議，以表明他們對烏克蘭連續第3年抵禦莫斯科入侵的支持。

澤倫斯基到訪布魯塞爾的行程尚未正式宣布，但外交官表示，預計他會出席會議。

為峰會準備的結論草案顯示，歐盟領袖將重申力挺烏克蘭到底，強調「俄羅斯絕對不能獲勝」，以及烏克蘭必須奪回遭莫斯科兼併的土地。

他們也將要求歐盟機構制定向烏克蘭提供500億歐元貸款的細節，這筆貸款將由莫斯科侵烏後凍結在西方的俄羅斯央行資產的孳息來償還。

此外，國防投資將成為歐盟「戰略議程」的一環，領袖們希望在峰會上對此達成一致意見。

除了國防之外，路透社所看到的戰略議程草案還呼籲提升歐盟競爭力，以更好地抵擋來自中國和美國的經濟壓力，並為歐盟東擴做好準備，讓烏克蘭、摩爾多瓦共和國（Moldova）和西巴爾幹半島國家（Western Balkans）納入歐盟。