烏入歐盟談判 匈牙利喊擋

烏克蘭廿五日正式啟動加入歐盟談判，總統澤倫斯基肯定這是歷史性一天。英國金融時報及美聯社同日報導，這是具高度象徵性的一刻和重大里程碑。但烏克蘭在後續入會程序仍必須致力使其國內法律與標準與歐盟相符，這可能耗時數年甚至無疾而終。

歐、烏官員當天在盧森堡會談，開啟基輔入會程序。但鑒於最親俄羅斯的歐盟國家匈牙利自七月起將擔任下半年歐盟輪值主席國，因此歐盟官員預期明年元旦波蘭接任主席國後，才會對此展開實質協商。烏克蘭主責歐盟事務的副總理斯特法尼希納矢言在二○三○年前入會。

但法新社報導，基輔須歷經棘手廢時的改革，最終還可能無法入會。歐烏要先檢視烏克蘭法規遵循歐盟標準的程度，判斷所需作業量，接著歐盟要開始就租稅、環境等多達卅五項政策領域制定談判條件，而且協商每一步驟起訖皆須廿七個會員國一致同意，使部分會員可藉機拖延。

匈牙利總理奧班就說，還有很多否決烏方入盟的機會。匈牙利官員也稱，烏方目前遠未達入會標準。若盛產穀物的烏克蘭入歐盟，將取代法國成為面積最大會員，將大幅影響歐盟農業政策。

摩爾多瓦廿五日也開啟加入歐盟談判。歐盟執委會主席范德賴恩說，這對兩國和歐盟都是好消息。消息人士廿五日對法新社說，代表歐盟三個主要政治團體的領袖協商後，已同意范德賴恩續任。北約組織（ＮＡＴＯ）廿六日則選出荷蘭看守總理呂特為下任祕書長，將接替任職近十年的史托騰柏格。

另，中國大陸外長王毅廿五日與匈牙利外長西雅爾多通話。王毅祝賀匈國將擔任歐盟輪值主席國，北京支持歐盟戰略自主，盼歐方對華理性務實。