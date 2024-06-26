美防長首度與俄新防長通話 談論烏克蘭衝突

俄羅斯國防部表示，俄國國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天通電話，討論烏克蘭衝突等議題。

綜合法新社和路透社報導，美國是烏克蘭最堅定的軍事支持者之一，提供價值數以十億計美元援助，但也遭到俄羅斯譴責，俄羅斯指責華府「直接參與」敵對行動。

俄羅斯國防部在聲明中說，貝洛索夫和奧斯汀「交換彼此對烏克蘭局勢的看法」，並提到這次談話是「美方發起」。

聲明還說，「貝洛索夫指出美國持續向烏克蘭武裝部隊供應武器導致局勢進一步升級的危險」，而且「也討論了其他議題」。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）也報告了兩人通話並發布聲明表示，奧斯汀「強調在俄烏戰爭持續期間維持溝通管道的重要性」。

他還說，這是奧斯汀首度與5月上任的貝洛索夫通話。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後，美俄關係降至1962年古巴飛彈危機以來最低點。

莫斯科當局上週表示，俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）政府與美國總統拜登政府間的外交聯繫現正處於「絕對最低限度」。

俄羅斯上週末表示，烏克蘭發射5枚美國提供的飛彈攻擊克里米亞半島導致4人喪生，美國須直接對此負責。

美國國防部本週稍早指出，烏克蘭自行決定攻擊目標。