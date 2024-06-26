俄羅斯報復官媒遭禁 宣布封鎖81歐盟新聞媒體平台

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，為了報復歐洲聯盟（EU）對數家俄國官方新聞媒體實施廣播禁令，將在俄國境內封鎖81個歐盟國新聞媒體的平台，包括法新社的網站。

法新社報導，歐盟5月宣布決定封鎖4家克里姆林宮控制的媒體，理由是它們為俄羅斯全面侵略烏克蘭的行動提供「辯護和支持」。

俄羅斯外交部今天發布聲明，宣布對「來自歐盟成員國的新聞媒體實施反擊限制措施，將其廣播資源排除在俄國領土之外」，同時公布被封鎖的平台清單，並將這項行動歸咎於布魯塞爾。

這份名單上包括法新社的主網站afp.com和其客戶入口網站afpforum.com，以及法國的「世界報」（LeMonde）、德國的明鏡周刊（Der Spiegel）和西班牙的「世界報」（El Mundo）。

俄羅斯自從對烏克蘭發動全面侵略後，已封鎖大多數西方媒體及西方社群媒體巨擘。

對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的統治或其攻打烏克蘭的行動加以批評的俄國媒體，也都已遭到封禁、騷擾或判定違法，許多俄國獨立新聞媒體和記者都已逃出國流亡海外。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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