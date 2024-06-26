歐盟制裁援俄企業 19陸企在列

俄烏戰爭持續，歐盟周一宣布制裁十九家援助俄羅斯軍工複合體參與俄烏戰爭的大陸企業，被制裁的陸企有數家設在香港，以及兩家全球衛星供應商。大陸外交部昨表示已向歐方提出嚴正交涉，敦促歐方撤銷制裁，並稱將採取必要措施，堅決維護陸企權益。

即使大陸沒有直接向俄羅斯運交武器，美國與歐洲持續指控大陸向俄國軍事工業銷售零件與設備的行為，涉及支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

綜合外電報導，歐盟廿四日針對俄羅斯推出第十四輪制裁措施，把六十一家公司列入被控在俄烏戰爭中直接支持俄羅斯軍事工業複合體的實體清單，其中除了約半數是俄羅斯的企業及十九家陸企外，還有來自土耳其、吉爾吉斯、印度、哈薩克、阿拉伯聯合大公國等國家的公司。

迄今已有六七五家企業被列入制裁名單，這些公司現在因為銷售可能用於「增強俄羅斯國防與安全部門」的軍民兩用商品與技術，面臨嚴格的限制措施。

本輪遭到制裁的兩家大陸衛星公司分別是長春長光衛星公司及北京和德宇航公司，他們皆是大陸衛星產業要角，但涉及將衛星和衛星影像賣給俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）。後者去年已因供應瓦格納集團衛星圖像，遭美國實施制裁。

法新社去年十月調查披露，瓦格納集團在二○二二年十一月與北京昀澤科技有限公司簽署三千多萬美元合約，以購取兩台衛星和使用其影像。

這兩台高解析度衛星屬於長光衛星的產品，該公司因此也被歐盟列入制裁清單。

大陸外交部回應，中方反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，已向歐方提出嚴正交涉；中俄企業進行正常合作不針對第三方，也不應受到第三方干擾及影響。