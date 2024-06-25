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控俄羅斯兩大高層犯戰爭罪 國際刑事法院發出逮捕令

中央社／ 海牙25日綜合外電報導
國際刑事法院已對俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（左）和前國防部長蕭依古（右）發出逮捕令。 美聯社
國際刑事法院已對俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（左）和前國防部長蕭依古（右）發出逮捕令。 美聯社

國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）今天表示，已對俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）和前國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）發出逮捕令。

法新社報導，國際刑事法院發布聲明表示，由於這兩人涉嫌犯下指揮攻擊平民目標、以及對平民造成過度附帶傷害的戰爭罪，並在烏克蘭進行「不人道行為」，犯下危害人類罪，因此對他們發出逮捕令。

國際刑事法院法官認為，「有合理的理由相信，兩名犯罪嫌疑人對俄羅斯武裝部隊從至少2022年10月10日到至少2023年3月9日，針對烏克蘭電力基礎建設發動的飛彈攻擊負有責任」。

法院指出，這些攻擊「針對的是平民目標」，即便標的可被視為軍事目標，對平民造成的傷害「也明顯超出預期的軍事利益」。

國際刑事法院去年3月對俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）發出逮捕令；對此，莫斯科當局認為這項裁決在法律上「無效」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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