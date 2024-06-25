歐盟制裁涉及挺俄侵烏企業 新增19家中國公司

歐洲聯盟（EU）今天對19家中國公司實施制裁，目的在懲罰西方所認為北京支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的行動。

法新社報導，歐洲聯盟公報（Official Journal of theEuropean Union）刊出的清單包含數家設於香港的公司與兩家全球衛星巨擘。

這波針對俄羅斯的第14輪制裁將61家新公司列入被控在俄烏戰爭中直接「支持俄羅斯軍事工業複合體」的實體清單，使得清單上的公司總數增至675家。

這些公司現在因為銷售可能用於「增強俄羅斯國防與安全部門」的「軍民兩用商品與技術」而面臨嚴格的限制措施。

西方指控中國支持俄羅斯的軍事行動，但中方否認。

新增的公司包含中國衛星產業的兩大企業，這兩家公司涉及向俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（WagnerGroup）出售衛星與衛星影像。

去年10月，法新社調查揭露，瓦格納集團2022年11月與北京昀澤科技有限公司（Beijing YunzeTechnology Co Ltd）簽署一份價值超過3000萬美元的合約，以採購兩枚衛星並使用他們的影像。

當時莫斯科揮軍入侵烏克蘭已超過半年，瓦格納集團在創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導下，於戰場上扮演重要角色。

這兩枚高解析度衛星是長光衛星技術股份有限公司（Chang Guang Satellite Technology）的產品。這家企業是全球名列前茅的衛星公司，也是被列入歐盟制裁清單的公司之一。

今天新增的另一家公司是北京和德宇航技術有限公司（Head Aerospace Technology），這家銷售衛星影像的公司2023年因供應資料給瓦格納集團而被列入美國制裁清單。

即使中國沒有直接向俄羅斯運交武器，美國與歐洲也指控中國向莫斯科軍事工業銷售零件與設備。

中國外交部發言人林劍稱這些說法是「不實資訊」。

今天被列入歐盟清單的61家實體中，設於俄羅斯的公司占了約一半。這份清單除了增加19家中國公司外，還列入9家土耳其公司、2家吉爾吉斯公司、1家印度公司與1家哈薩克公司，還有1家阿拉伯聯合大公國公司。