見挺烏派波蘭總統 習：勿藉中俄貿易抹黑中國

俄烏戰爭持續，北京挺俄立場備受國際社會質疑。大陸國家主席習近平昨在北京會見波蘭總統杜達，雙方就「烏克蘭危機」交換意見，習近平稱，中方在烏克蘭危機上的立場是勸和促談、政治解決，應努力創造和談條件，反對以中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。

杜達此次訪中，是俄烏戰爭爆發以來的首次。杜達被視為堅定支持烏克蘭的歐洲國家元首之一，曾表示北約是「防禦聯盟」，必須對俄羅斯的侵略「做出明確且勇敢的反應」。但中方昨晚發布會談內容，未提及杜達就俄烏戰爭的說法。

據中方發布，習近平會談時指出，雙方要理解和支持彼此維護國家主權、安全、發展利益所作努力，共同反對冷戰思維、陣營對抗，維護以聯合國為核心的國際體系，推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。他並稱，中方歡迎更多優質波蘭農產品進入中國市場，希望波方為中企提供公平、公正、非歧視的營商環境。並宣布對波蘭公民實施十五日單方面免簽。

杜達表示，波方堅定恪守一個中國原則；歡迎更多中企赴波蘭投資。波方願同中方密切多邊溝通協作，推動波中全面戰略夥伴關係發展。明年上半年波蘭將任歐盟輪值主席國，波方願為推動歐盟同中國關係發展發揮建設性作用，並繼續促進中東歐國家同中國合作。

根據發布，雙方還就烏克蘭危機交換意見。習近平稱，中方在烏克蘭危機上的立場是勸和促談、政治解決。當前應努力避免衝突擴大激化，努力推動局勢降溫，努力創造和談條件。這符合包括歐洲在內的國際社會利益。中方反對一些人藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。