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俄烏戰火仍熾 法國極右派領袖反對出兵烏克蘭

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

法國極右派政黨「國民聯盟」主席巴德拉今天矢言，將「審慎」因應來自俄羅斯的任何威脅，並說若他領導的政黨贏得國會提前改選，將不派遣部隊赴烏克蘭

法新社報導，巴德拉（Jordan Bardella）闡述他的援烏方案表示，他支持繼續提供「物資援助與防衛裝備」，但反對派遣法軍或調度長程飛彈進駐這個被戰火蹂躪的國家，並聲稱凡此種種是「非常明確的紅線」。

雖然呼籲別跟俄羅斯攤牌，不過巴德拉說，面對俄羅斯意圖干預法國事務，他的政黨將「格外審慎」，並說：「我認為俄羅斯對法國與歐洲都是多方面的威脅。」

長久以來反對人士指控，巴德拉領導的國民聯盟（National Rally）往昔與俄羅斯關係匪淺，因2014年國民聯盟的前身「民族陣線」（National Front）曾獲得來自俄羅斯金融機構的鉅額貸款，現已還清。

俄烏戰爭即將邁入第3年，烏克蘭仍難以抵禦俄羅斯的攻勢，並且亟需西方國家更多的軍事援助。

法國總統馬克宏本月初表示，他打算敲定一批軍事指導員訓練烏克蘭部隊，並就烏克蘭抵禦俄羅斯一事，抨擊他所謂的「綏靖主義者陣營」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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