被俄滑翔炸彈轟翻 烏疾呼放寬美援武器打俄機場

俄軍再次對第二大城哈爾科夫（Kharkiv）猛烈轟炸後，烏克蘭總統澤倫斯基要求西方允許他們用外援武器攻擊深入俄國境內的空軍基地，但美方仍未點頭。

紐約時報指出，拜登政府近期允許烏方用特定武器打擊俄國境內，但這項放寬不適用於美援的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。然而烏克蘭若想打到深入境內的俄國空軍基地，就不能沒有這類射程可達300公里的武器；目前烏軍打擊俄國空軍基地，只能靠擴大自己的國產無人機隊，但緩不濟急且威力有限。

俄軍週末最新一波攻擊，其中摧毀位於烏西的伊凡諾-佛蘭科夫斯卡國立石油天然氣科技大學（Ivano-Frankovsk National Technical University of Oil and Gas）校內一半建築，並在23日破曉前打擊基輔，雖然飛彈被烏方攔截，但殘骸砸毀公寓導致數人受傷。

華府智庫「華盛頓戰爭研究所」（ISW）指出，俄軍步兵對哈爾科夫北面的攻勢減少，然而在烏東其他地方卻加大攻擊。軍事專家此前已表示，俄軍在哈爾科夫附近發起攻擊，是想讓烏軍抽調部隊來援而讓戰線他處的防禦變薄，乘機攻取更多地點。

烏方官員先前已表示，他們尤其想阻止俄軍破壞力十足的滑翔炸彈肆虐。

上週在社群媒體Telegram，與俄國軍方關係密切的頻道Fighterbomber分享一段影片，宣稱是俄軍在哈爾科夫北面投擲一枚FAB-3000的巨型滑翔炸彈。重量3公噸的這種炸彈比一些以色列用於轟炸加薩的美製滑翔炸彈大至少3倍，是俄軍手上最具威力的武器之一。

俄軍已為彈藥庫裡大量從220到1320公斤不等的炸彈加裝彈翼與導引系統，讓這些舊式炸彈搖身變成能在烏軍防空系統外投擲的遠距精準打擊武器。

俄軍今年初奪下烏東重要據點城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），一大重要手段就是靠滑翔炸彈開路，自此成為俄軍推進時不可或缺的利器。

澤倫斯基之前表示，俄軍5月投擲超過3200枚滑翔炸彈；他22日說俄軍本月到目前也已投擲2400多枚。

然而白宮國家安全會議負責歐洲事務的資深總監卡本特（Michael Carpenter）在美國總統拜登同意讓烏軍用美援武器打擊俄國境內時，旋即告訴烏克蘭官方媒體，ATACMS或長程打擊武器不在放寬之列。

五角大廈發言人賴德（Patrick S. Ryder）這週依然重申相同立場，表示放寬美援武器打擊俄國境內的政策，著重於受到攻擊時能還擊的能力，「但像ATACMS這類長程武器，我們的政策依然未變」。

拜登政府日前允許烏軍用美援火砲、高機動性多管火箭系統（HIMARS,俗稱海馬士）以短程彈種，打擊烏克蘭東北部哈爾科夫與俄邊界一側俄國境內的指揮所、軍火庫等目標，以阻止俄軍推進，但沒准許烏克蘭用射程較遠的ATACMS深入打擊俄國境內。