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俄控烏克蘭飛彈攻擊克里米亞城市4死 稱美有責任

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，烏克蘭以美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈攻擊克里米亞半島的塞凡堡市，造成4人喪生及百餘人受傷，美國對此負有責任。

法新社報導，俄羅斯任命的官員說，一枚飛彈在塞凡堡市（Sevastopol）海灘區上空爆炸，彈片落向正在休閒的民眾身上。

俄羅斯國防部表示，這次襲擊使用的是美國提供的陸軍戰術飛彈系統飛彈，華府和基輔「要為和平居民受到蓄意飛彈攻擊負起責任」。

塞凡堡行政官員拉茲沃茲哈耶夫（MikhailRazvozhayev）最初在通訊軟體Telegram上發布的影片中說，這起攻擊造成3名孩童和2名成人喪生，近120人受傷。他說，遇襲地點在烏奇庫耶夫卡區（Uchkuyevka），當地有沙灘和旅館。

後來他將死亡人數修正為4人，包括兩名孩童，另151人須接受治療，其中82人住院。

塞凡堡市是位於克里米亞半島（Crimean peninsula）的黑海港口城市暨海軍基地，於2014年遭俄羅斯吞併，但國際上仍承認它是烏克蘭的一部分。

塞凡堡市經常受到烏克蘭的攻擊，但今天傷亡人數特別多。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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