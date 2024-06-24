美援武器攻俄境 烏盼解禁長程飛彈

美國總統拜登五月終於同意烏克蘭用美援武器有限度攻擊俄羅斯境內目標，廿一日又再放寬範圍。但美聯社廿二日報導，幾位烏軍前線指揮官及烏國國會議員仍感綁手綁腳，疾呼進一步鬆綁美援長程飛彈使用限制。

烏方希望用美援陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等長程武器打擊俄境機場，以防止俄軍戰機從這些機場起飛，以滑翔炸彈轟炸烏軍陣地與平民。

美國自今年稍早起提供增程型ATACMS，但限制烏軍只能用在烏境或俄占區。烏克蘭國會國安委員會副主席謝爾尼夫說，可惜烏軍還不能用射程逾一百公里的這類武器，襲擊俄境機場和軍機等高價值目標，基輔正敦促美國等盟友解除這些限令。

烏軍五月已經獲准可攻擊距離烏東哈爾科夫州的烏俄邊境廿公里內俄軍部隊和防空系統，另據華盛頓郵報廿一日報導，烏克蘭官員指稱美國已將攻擊範圍定為距烏俄邊境一百公里內，但美方並未證實。

烏軍不僅得以大大拖慢俄軍進軍速度，也因此在烏國東北部邊境地區有所斬獲。但一位烏軍砲兵指揮官向美聯社說，幾個俄軍旅級指揮據點位於距前線一百到一五○公里處，一般火砲打不到，若能用ATACMS將對摧毀俄軍指揮中心有很大幫助。

烏東哈爾科夫市市長泰芮可夫也向華郵說，烏軍用海馬士攻擊俄軍S-300和S-400飛彈防禦系統陣地後，該市遭受的飛彈攻擊，從五月的廿五次，降至六月截至目前的○次，局勢丕變。但該市仍隨時處於滑翔炸彈威脅下；這種炸彈以空投方式，俄國軍機起飛的機場卻超過美方容許的攻擊範圍。

烏軍一支無人機隊指揮官則直言，俄軍用各式飛彈和砲彈襲擊，「我們卻不能回擊俄境後勤據點，這相當荒謬」。

烏克蘭總統澤倫斯基說，俄軍五月對烏境投下逾三二○○枚滑翔炸彈。但烏克蘭官員坦言，恐怕只有戰況更危急才能使美方放寬對ATACMS的限制。