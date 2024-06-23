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俄羅斯官員：克里米亞塞凡堡遭烏克蘭飛彈攻擊 釀3死約百傷

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導
俄羅斯官員表示，烏克蘭今天以5枚美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，攻擊克里米亞半島塞凡堡市。圖為軍人正在調整陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，以便裝載到昆士蘭州威廉森機場的高機動砲火箭系統（HIMARS）。美聯社資料照
俄羅斯官員表示，烏克蘭今天以5枚美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，攻擊克里米亞半島塞凡堡市。圖為軍人正在調整陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，以便裝載到昆士蘭州威廉森機場的高機動砲火箭系統（HIMARS）。美聯社資料照

俄羅斯官員表示，烏克蘭今天以5枚美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，攻擊克里米亞半島塞凡堡市，造成3人死亡及大約100人受傷，死者包括2名孩童。

路透社報導，俄羅斯國防部說，這些美國交付的飛彈中，有4枚遭防空系統擊落，第5枚飛彈的彈藥在空中引爆。

俄國國防部稱，烏克蘭「使用由美國提供、配備集束彈藥彈頭的ATACMS戰術飛彈」，空襲「塞凡堡市（Sevastopol）的民用基礎設施」。

俄國於2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）。俄國政府扶植的塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）透過通訊應用程式Telegram稱，掉落的彈片造成大約100人受傷。

塞凡堡是黑海港口城市，也是俄國海軍基地所在地，常受到烏軍攻擊，但這波攻擊造成的傷亡人數異常地高。

俄烏戰爭 俄羅斯 克里米亞 烏克蘭 美國 飛彈

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