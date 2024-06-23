俄羅斯官員：克里米亞塞凡堡遭烏克蘭飛彈攻擊 釀3死約百傷
俄羅斯官員表示，烏克蘭今天以5枚美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，攻擊克里米亞半島塞凡堡市，造成3人死亡及大約100人受傷，死者包括2名孩童。
路透社報導，俄羅斯國防部說，這些美國交付的飛彈中，有4枚遭防空系統擊落，第5枚飛彈的彈藥在空中引爆。
俄國國防部稱，烏克蘭「使用由美國提供、配備集束彈藥彈頭的ATACMS戰術飛彈」，空襲「塞凡堡市（Sevastopol）的民用基礎設施」。
俄國於2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）。俄國政府扶植的塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）透過通訊應用程式Telegram稱，掉落的彈片造成大約100人受傷。
塞凡堡是黑海港口城市，也是俄國海軍基地所在地，常受到烏軍攻擊，但這波攻擊造成的傷亡人數異常地高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言