鎖定俄羅斯西部 俄官員控昨夜烏出動數十架無人機、尚無人傷亡

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭昨夜出動數十架無人機，目標鎖定俄國西部布揚斯克州（Bryansk）和其它數州，但目前尚未接獲傷亡及損害通報。

路透社報導，布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）在社群媒體平台Telegram發文說，至少30架無人機在該州上空遭到摧毀。布揚斯克州接壤烏克蘭。

俄國西部斯摩稜斯克州（Smolensk）州長阿諾欣（Vasily Anokhin）在Telegram貼文說，本國防空系統也在斯摩稜斯克州上空摧毀了無人機。目前未能立即確定有多少烏克蘭無人機遭擊落。

上述2名州長表示，根據初步取得的資訊，這2州沒有傳出人員傷亡或任何損害的消息。俄羅斯官員通常不會完整揭露烏克蘭攻擊造成的損害。

俄國西部的利佩茨克州（Lipetsk）州長也在Telegram發文說，已發布空襲警報。該州位於莫斯科以南約數百公里遠。

路透社無法獨自核實這些報導；烏克蘭未立即回覆路透社的置評請求。

基輔當局常說，空襲俄羅斯領土是為了破壞莫斯科對戰爭的投入，並對俄國持續猛攻烏克蘭能源、軍隊及交通基礎設施還以顏色。