快訊

塑膠袋裝熱湯…小心吃下環境荷爾蒙 專家揭日常7大NG行為

柯文哲南市拜廟鄉親熱情 無黨籍大咖市議員陪同「互動密切」引關注

校區電力跳脫！修復時程未明 北師美術館熱門展覽急喊卡

鎖定俄羅斯西部 俄官員控昨夜烏出動數十架無人機、尚無人傷亡

中央社／ 23日綜合外電報導

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭昨夜出動數十架無人機，目標鎖定俄國西部布揚斯克州（Bryansk）和其它數州，但目前尚未接獲傷亡及損害通報。

路透社報導，布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）在社群媒體平台Telegram發文說，至少30架無人機在該州上空遭到摧毀。布揚斯克州接壤烏克蘭。

俄國西部斯摩稜斯克州（Smolensk）州長阿諾欣（Vasily Anokhin）在Telegram貼文說，本國防空系統也在斯摩稜斯克州上空摧毀了無人機。目前未能立即確定有多少烏克蘭無人機遭擊落。

上述2名州長表示，根據初步取得的資訊，這2州沒有傳出人員傷亡或任何損害的消息。俄羅斯官員通常不會完整揭露烏克蘭攻擊造成的損害。

俄國西部的利佩茨克州（Lipetsk）州長也在Telegram發文說，已發布空襲警報。該州位於莫斯科以南約數百公里遠。

路透社無法獨自核實這些報導；烏克蘭未立即回覆路透社的置評請求。

基輔當局常說，空襲俄羅斯領土是為了破壞莫斯科對戰爭的投入，並對俄國持續猛攻烏克蘭能源、軍隊及交通基礎設施還以顏色。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 空襲 莫斯科

延伸閱讀

若俄羅斯向北韓提供高精密武器 南韓高官：首爾援烏武器將不受限

美對台軍售兩款攻擊型無人機 晟田等軍工供應鏈受惠

札波羅熱核電廠周遭遇襲 俄羅斯控遭烏克蘭無人機攻擊

俄「超級炸彈」轟烏 爆炸範圍近900公尺 能重剋前線

相關新聞

俄羅斯議員：莫斯科當局可能改變核武使用時機

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國下議院國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）說法報導，若針對俄...

「基輔上空遭擊落」…烏克蘭喊攔截俄軍2飛彈 殘骸砸中民宅釀2傷

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克今天說，俄軍今晨朝本國發射3枚飛彈，2枚在基輔州（Kyiv Oblast）上空遭防空系統擊落。基...

札波羅熱核電廠周遭遇襲 俄羅斯控遭烏克蘭無人機攻擊

一名俄羅斯扶植的官員今天表示，烏克蘭無人機再次襲擊了距離俄國占領的札波羅熱核電廠不遠的安赫德鎮。本週稍早，烏國無人機已襲...

俄「超級炸彈」轟烏 爆炸範圍近900公尺 能重剋前線

俄羅斯20日首次在烏克蘭戰爭中使用有號稱為「超級炸彈」的FAB-3000重型炸彈，這是一枚重達3噸的滑翔炸彈，通常用於摧...

「不能超過100公里」 烏曝美援武器攻俄解禁有限制

美國日前宣布，烏克蘭可用美援武器回擊位於俄羅斯境內任何朝烏軍開火的俄軍部隊所在位置，不限於東北部哈爾科夫的邊境一帶。但2...

美解禁援烏武器能改變戰況？烏官員曝仍有「1限制」：難嚇阻俄滑翔炸彈

美國日前宣布，烏克蘭可用美援武器回擊位於俄羅斯境內任何朝烏軍開火的俄軍部隊所在位置，不限於東北部哈爾科夫的邊境一帶。但2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。