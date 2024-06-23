俄羅斯議員：莫斯科當局可能改變核武使用時機

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國下議院國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）說法報導，若針對俄方的威脅增加，莫斯科當局可能會改變使用核武器的時機。

路透社報導，在退役將軍卡塔波洛夫發表上述言論前，俄國總統普亭（Vladimir Putin）近期警告，莫斯科當局可能會改變核理論內容，核理論規定了使用核武的條件。

俄新社引述卡塔波洛夫的話說：「如果挑戰和威脅增加，這意味著我們可以對（核理論中）有關使用核武的時機和動用的決定做出調整。」

「但當然，現在談論具體細節還為時過早」。

俄羅斯2020年曾發布核理論，詳述俄國總統該考慮使用核武的情境，大致是為回應核武或其他毀滅性武器的攻擊，或者常規武器對付俄羅斯，使「國家存亡受到威脅時」。

普亭曾表示，俄國可以在必要時測試核武，雖然他目前認為沒有必要這麼做。

在俄方核武言論更加激烈之際，俄羅斯和美國外交官都表示，俄國與烏克蘭的戰爭正處於最危險階段。