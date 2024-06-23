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「基輔上空遭擊落」…烏克蘭喊攔截俄軍2飛彈 殘骸砸中民宅釀2傷

中央社／ 基輔23日綜合外電報導
烏克蘭空軍司令歐勒什丘克今天說，俄軍今晨朝本國發射3枚飛彈，2枚在基輔州上空遭防空系統擊落。圖為基輔附近一個村莊遭到火箭襲擊，烏克蘭救援人員正在現場工作。歐新社
烏克蘭空軍司令歐勒什丘克今天說，俄軍今晨朝本國發射3枚飛彈，2枚在基輔州上空遭防空系統擊落。圖為基輔附近一個村莊遭到火箭襲擊，烏克蘭救援人員正在現場工作。歐新社

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克今天說，俄軍今晨朝本國發射3枚飛彈，2枚在基輔州（Kyiv Oblast）上空遭防空系統擊落。基輔州州長說，這波攻擊造成2人受傷和數十住宅與建物受損。

路透社報導，歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）在社群媒體平台Telegram發布這項聲明，但未交代第3枚飛彈的下落。

基輔市、基輔州與其他數個州從當地時間今天清晨4時50分發布空襲警報，警報維持約1小時。

為路透社工作的數名人士目擊過程後表示，當時聽見基輔市區與周遭地區傳出數次爆炸聲，聽起來像是防空系統擊落空中武器。

基輔州州長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）在Telegram發文說，被掉落殘骸砸傷的2人並未要求送醫治療。

克拉弗成柯並說，殘骸也使6棟多層樓住宅和超過20間私人住宅受損。此外，基輔州的1座加油站、1家藥局、1棟行政大樓及3輛車，也這在這波攻擊中受損。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 烏克蘭 空襲 警報 飛彈

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