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札波羅熱核電廠周遭遇襲 俄羅斯控遭烏克蘭無人機攻擊

中央社／ 安赫德22日綜合外電報導
一名俄羅斯扶植的官員指出，烏克蘭無人機再次襲擊了距離俄國占領的札波羅熱核電廠不遠的安赫德鎮。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（圖）表示，這些攻擊凸顯出烏克蘭總統對核安的漠視。歐新社
一名俄羅斯扶植的官員指出，烏克蘭無人機再次襲擊了距離俄國占領的札波羅熱核電廠不遠的安赫德鎮。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（圖）表示，這些攻擊凸顯出烏克蘭總統對核安的漠視。歐新社

一名俄羅斯扶植的官員今天表示，烏克蘭無人機再次襲擊了距離俄國占領的札波羅熱核電廠不遠的安赫德鎮。本週稍早，烏國無人機已襲擊了該鎮的兩個變電所。

路透社報導，安赫德鎮（Enerhodar）首長沙諾夫斯（Eduard Senovoz）在通訊軟體Telegram發文指出，今天有兩架無人機在住宅區爆炸，造成1名居民受傷。另外1架無人機則被擊落。

他之前表示，安赫德鎮19日、21日遇襲時，當地1個變電所被摧毀，另1個變電所受損，當地大多數居民因此無電可用。

安赫德鎮距離被俄占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠僅數公里，而這座歐洲最大核電廠有6座反應爐，電廠一名官員的初步報告指出，核電廠並未受到這些軍事行動的影響。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，這些攻擊凸顯出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）對核安的漠視。

沙卡洛娃在外交部網站上說：「有鑑於澤倫斯基政府無力進行任何的談判，我國將採取一切必要措施，阻止基輔當局以任何手段進行這類的襲擊。」

烏克蘭官員尚未對這些事件置評，路透社也無法獨立核實相關資訊。

俄羅斯部隊2022年2月全面入侵烏克蘭，不久後便占領了札波羅熱核電廠。自此之後，俄烏經常指控對方危及核電廠周遭的安全。目前該廠並未在發電。

俄羅斯各大通訊社引述札波羅熱核電廠通訊主任雅辛（Yevgeny Yashin）的話說，安赫德受損的變電所可以修復。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 核電 烏克蘭

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