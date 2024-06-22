美解禁援烏武器能改變戰況？烏官員曝仍有「1限制」：難嚇阻俄滑翔炸彈

美國日前宣布，烏克蘭可用美援武器回擊位於俄羅斯境內任何朝烏軍開火的俄軍部隊所在位置，不限於東北部哈爾科夫的邊境一帶。但2名烏國匿名官員透露，雖然美方的新政策已造成俄軍部分攻擊有所減少，但仍限制了武器的射程，以至於妨礙烏軍打擊關鍵的機場。

華盛頓郵報21日報導，俄軍戰機從烏國官員提到的機場起飛，投下了致命的滑翔炸彈，現在對烏軍陣地與平民造成最大的損害。但烏國官員表示，美方已限制烏方向距離兩國邊境不超過1百公里的目標開火。美方官員則拒絕具體說明限制，但稱烏方官員不超過1百公里的說法不正確。

根據報導，雖然基輔官員並不希望被視為公開反駁華府官員，但烏軍顯然不認為自己擁有跟美方聲明所似乎暗示一樣多的自由度。同時，自華府批准基輔要求，用某些西方武器打擊俄羅斯領土以來，烏軍三周的打擊成果印證了烏方對於大幅限制射程的描述。

華府智庫戰爭研究所（ISW）在報告指出，美國對靠近哈爾科夫的區域放寬限制，僅減少了15%的俄軍「地面庇護區」（ground sanctuary），基本上維持了俄羅斯對烏克蘭的軍事優勢，並指俄羅斯境內只有「沿著俄烏國際邊境的一小塊區域」獲准進行瞄準；「地面庇護區」是指仍然超出烏克蘭運用美國武器射及範圍的地區。

一名烏克蘭國防官員說，准許利用美國武器打擊俄羅斯境內「已肯定改變戰況，敵人必定感受到了，特別是直接在前線」。不過，該官員補充指出，武器的「範圍與種類都不夠」。

官員表示，烏軍現在無法嚇阻俄軍的滑翔炸彈攻勢，成為原本有效的美方政策變動主要缺點。另一名烏方官員指出，美方政策改變「有助於減少針對哈爾科夫的恐怖打擊，這就是我們為什麼講，對我們來說，更長的距離將有助減少更多…普亭繼續這場戰爭的能力」。