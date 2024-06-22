烏克蘭官員控俄空襲電力設施 至少2員工受傷
烏克蘭官員表示，俄羅斯今天凌晨發動新一輪飛彈和無人機攻擊，破壞烏克蘭東南部和西部能源設施，造成至少兩名設施員工受傷。
路透社報導，烏克蘭空軍表示，在俄羅斯本週第2波大規模空襲中，烏克蘭防空系統擊落俄方發射16枚飛彈中的12枚，以及全部13架無人機。烏克蘭遇襲地區的空襲警報在半夜持續鳴響了數小時。
烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，位於東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）和西部利維夫州（Lviv）的設施設備在空襲中受損，札波羅熱州兩名員工受傷送醫。
札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）說，當地一座能源基礎設施發生火災，維修大隊和急救人員應處這波攻擊之際，進一步災損評估也正在進行。
俄羅斯先前表示，空襲烏克蘭能源基礎設施是為了報復烏克蘭無人機襲擊俄國領土。
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