快訊

陸不以武力使台屈服恐還有這招 華府智庫：藉「他們」之手隔離台灣

烏克蘭官員控俄空襲電力設施 至少2員工受傷

中央社／ 基輔22日綜合外電報導

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天凌晨發動新一輪飛彈和無人機攻擊，破壞烏克蘭東南部和西部能源設施，造成至少兩名設施員工受傷。

路透社報導，烏克蘭空軍表示，在俄羅斯本週第2波大規模空襲中，烏克蘭防空系統擊落俄方發射16枚飛彈中的12枚，以及全部13架無人機。烏克蘭遇襲地區的空襲警報在半夜持續鳴響了數小時。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，位於東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）和西部利維夫州（Lviv）的設施設備在空襲中受損，札波羅熱州兩名員工受傷送醫。

札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）說，當地一座能源基礎設施發生火災，維修大隊和急救人員應處這波攻擊之際，進一步災損評估也正在進行。

俄羅斯先前表示，空襲烏克蘭能源基礎設施是為了報復烏克蘭無人機襲擊俄國領土。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭和平峰會落幕…公報敦促俄烏展開停戰對話這些與會國家未列入

英相蘇納克：80%俄國用於烏克蘭戰場零組件來自中企

普亭停火提議「烏撤出占領區＋放棄入北約」 美防長表態了

條件簡單？普亭承諾烏達成「先決條件」就停火 澤倫斯基吐3字曝態度

相關新聞

影／俄首對烏轟超級炸彈！「FAB-3000」爆炸瞬間曝光 灰飛煙滅可重剋前線

俄羅斯20日首次在烏克蘭戰爭中使用有號稱為「超級炸彈」的FAB-3000重型炸彈，這是一枚重達3噸的滑翔炸彈，通常用於摧...

普亭為何侵烏？英脫歐大將法拉吉遭圍剿 稱西方「挑起」俄烏戰爭

英國脫歐大將、英國改革黨（Reform UK）領袖法拉吉接受電視專訪時表示，歐盟與北約經由東擴，「挑起」俄羅斯入侵烏克蘭...

美解禁援烏武器攻擊範圍 不再侷限俄邊境

美國國防部廿日表示，烏克蘭可將美國供應的武器，用於回擊在俄羅斯境內任何地方朝烏軍開火的俄軍部隊，不限靠近烏東哈爾科夫州的...

俄國、北韓簽戰略協定 南韓揚言提供烏克蘭武器

俄羅斯總統普亭本周的亞洲快閃行雖僅為期兩天，但顯然觸動多國的敏感神經。

烏克蘭、摩爾多瓦加入歐盟談判將開始 澤倫斯基：歷史性的一步

法新社報導，歐盟國家21日正式批准25日啟動與烏克蘭和摩爾多瓦的入盟談判。歐盟輪值主席國比利時表示，歐盟部長們25日將在...

對烏軍援多少？南韓稱「取決俄態度」 消息人士：考慮提供2武器

南韓譴責北韓與俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係條約，揚言將重新考慮提供烏克蘭武器一事。普亭20日則警告，若首爾武裝基輔，將犯下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。