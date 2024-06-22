美解禁援烏武器攻擊範圍 不再侷限俄邊境

美國國防部廿日表示，烏克蘭可將美國供應的武器，用於回擊在俄羅斯境內任何地方朝烏軍開火的俄軍部隊，不限靠近烏東哈爾科夫州的俄國領土。

拜登五月才低調授權烏軍能朝俄境軍事目標發射美援武器。但美國官員當時聲稱，拜登的決定僅適用於毗鄰哈爾科夫州的俄國邊境地區。五角大廈發言人賴德說，這項政策的重點其實在於烏軍遇襲時的反擊能力，因此不受限地理位置才合理。

五角大廈發言人賴德廿日辯稱，美方政策並未改變。他主張，新政策的重點，其實著重烏軍遇襲時的反擊能力，「當我們見到俄軍越境開火，烏克蘭用美援武器回擊那些地面部隊」，這屬於自衛，烏軍具備這種能力合情合理。

這呼應白宮國安顧問蘇利文本周稍早說法。他對美國公共電視網（PBS）說，重點不是地理、而是常理。若俄國正在或即將從俄國領土攻擊烏克蘭，那（美方）同意烏方回擊這些越境襲擊的（俄軍）部隊，才是合理。若俄國空域的俄國軍機即將越境襲擊烏克蘭，烏方也能用防空系統予以回擊。

俄國總統普亭廿日則揚言可能提供武器給北韓（下稱朝），以回應西方軍援烏克蘭。他在訪問越南時的記者會說，據俄、朝協議，不排除此一可能性，並嗆南韓若軍援烏克蘭將大錯特錯。

普亭還說，莫斯科希望俄朝合作能嚇阻西方，但沒必要將北韓軍人投入俄烏戰爭。美國國務院發言人米勒稱，普亭的威脅令人極其憂心，恐破壞朝鮮半島穩定，也可能違反俄國自己也支持的安理會決議。

南韓長期秉持不賣武器至當前衝突區域的政策，美國與烏克蘭雖呼籲南韓重新考慮，但首爾目前仍遵守此項禁令。

南韓外交部第一次官（副部長）金烘均廿一日召見俄國駐首爾大使齊諾威耶夫，表達南韓對俄朝簽署雙邊全面戰略夥伴關係條約及軍事合作的立場。金洪均說，莫斯科對北韓的軍事支持有損南韓國安，而且勢必對首爾與莫斯科的關係造成負面影響。