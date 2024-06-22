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俄國、北韓簽戰略協定 南韓揚言提供烏克蘭武器

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

俄羅斯總統普亭本周的亞洲快閃行雖僅為期兩天，但顯然觸動多國的敏感神經。

南韓政府除了強烈譴責北韓與俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係協定，更揚言將重新考慮提供武器給烏克蘭。另外，普亭前腳剛離開越南，美國隨即就派出高階外交官員，訪問這個東南亞國家。

路透報導，南韓向烏克蘭提供了包括掃雷設備在內的非致命性援助，但迄今一直拒絕基輔提出的武器援助要求。韓聯社21日報導，南韓總統室警告，南韓向烏克蘭提供軍事援助的程度，取決於俄羅斯今後的態度。南韓外交部也召見俄羅斯駐南韓大使，就北韓與俄羅斯簽訂全面戰略夥伴關係協定，傳達韓方的立場。

俄羅斯總統普亭20日則回應，如果首爾武裝基輔，將犯下「一個大錯」。他同時警告，如果美國與盟邦繼續向烏克蘭提供武器，莫斯科願意武裝平壤。

此外，華府宣布國務院主管東亞及太平洋事務助理國務卿康達，21日將抵越南展開兩天的訪問，以強調美方與越南合作的承諾，確保印度太平洋地區「自由開放」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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