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對烏軍援多少？南韓稱「取決俄態度」 消息人士：考慮提供2武器

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅。路透
南韓總統尹錫悅。路透

南韓譴責北韓俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係條約，揚言將重新考慮提供烏克蘭武器一事。普亭20日則警告，若首爾武裝基輔，將犯下「一個大錯」。韓聯社報導，南韓總統尹錫悅辦公室21日警告，軍援烏克蘭的程度取決於俄方今後態度。韓聯社指出，這類言論可看作是對俄國總統普亭的警告進行回應。

總統辦公室一名高官當天接受韓聯社電話採訪時表示，南韓對烏軍援有多個選項，韓方對於北韓和俄國間關係發展所抱持的立場，取決於俄國如何處理未來局勢。

南韓根據禁止提供交戰國致命武器的政策，目前只提供烏克蘭非致命物資和設備。南韓政府消息人士指出，他們正在考慮提供的可能武器包括烏克蘭需要的155毫米大砲砲彈防空系統

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