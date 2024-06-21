對烏軍援多少？南韓稱「取決俄態度」 消息人士：考慮提供2武器

俄羅斯總統普丁和北韓領導人金正恩在19日簽署「全面戰略夥伴關係條約」，其中規定「在一方受到侵略時，另一方進行支援」，然而雙方並未指出對「侵略」的定義。據《朝鮮日報》報導，專家對此持兩派觀點，一派認為俄羅斯與北韓恢復自動軍事介入條款、重建同盟關係；另一派則認為為時尚早，因雙方沒有提供相互支援的具體內容與流程。而兩國關係的深化也引發擔憂，南韓表示會重新討論援助烏克蘭武器的問題，中國則試圖與俄羅斯和北韓保持距離。普丁在結束北韓行程後，到訪越南。雙方簽署11項合作備忘錄，涵蓋能源、石油、教育領域等合作。其中，值得關注的是越南的「竹子外交」策略。從2023年，美國總統拜登與中國國家主席習近平先後到訪越南，再加上普丁此次訪問，外界分析越南也正如竹子一樣具備彈性，游走在不同大國之間。

2024-06-21 16:32