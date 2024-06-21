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美允許援烏武器用於回擊俄本土 不限哈爾科夫附近

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
國防部發言人賴德（Pat Ryder）。美聯社
國防部發言人賴德（Pat Ryder）。美聯社

美國國防部今天表示，烏克蘭可將美國供應的武器，用於回擊在俄羅斯境內任何地方朝烏軍開火的俄國部隊，不限於靠近烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的俄國領土。

路透社報導，美國總統拜登上個月悄悄授權，讓烏軍能夠朝俄羅斯境內的軍事目標發射美援武器。但官員當時表示，拜登的決定僅適用於毗鄰哈爾科夫州的俄國邊境區域。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）今天告訴記者，烏克蘭對俄軍使用美援武器，範圍不限於靠近哈爾科夫州的俄國領土，但他稱政策並未改變。

賴德表示：「這項政策的重點其實擺在遇襲時的反擊能力…當我們看到俄軍跨境開火，烏克蘭用美援武器回擊那些地面部隊…屬於自衛，具備這種能力合情合理。」

賴德的發言呼應白宮國安顧問蘇利文（JakeSullivan）本週稍早的說法。

蘇利文告訴美國公共電視網（PBS）：「重點不是地理而是常理。如果俄羅斯正在或即將從俄國領土攻擊烏克蘭，允許烏克蘭回擊這些跨境襲擊的部隊，這樣才合理。」

蘇利文也說，假如俄羅斯空域的俄國飛機即將跨境襲擊烏克蘭，烏克蘭也能使用防空系統回擊它們。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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