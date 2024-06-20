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抵禦俄國侵略 羅馬尼亞將供烏克蘭愛國者飛彈系統

中央社／ 布加勒斯特20日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞今天宣布，將應基輔當局要求，提供烏克蘭一套愛國者（Patriot）飛彈系統，以協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。

法新社報導，羅馬尼亞國防最高委員會（SupremeCouncil of National Defence）發布聲明表示：「考慮到烏克蘭的安全情勢嚴重惡化…國防最高委員會成員決定跟盟邦密切協調，捐給烏克蘭一套愛國者系統。」

聲明還提到，在「我國持續與盟邦進行磋商，尤其是美國，以期獲得類似或同等系統」來保衛自家領空的條件下，提供愛國者系統給烏克蘭一事才得以進行。

聲明也指出，毗鄰烏克蘭的羅馬尼亞還需要「一個臨時方案，來應對因為此事而出現的作戰弱點」。

儘管基輔當局呼籲各國提供更多愛國者飛彈系統，但北約國家希望防衛自身領空，因此一直不願提供。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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