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金融時報：美將宣布愛國者飛彈暫緩交貨 先供烏克蘭

中央社／ 基輔20日綜合外電報導
美國總統拜登。 法新社
美國總統拜登。 法新社

英國金融時報報導， 美國政府將暫停所有愛國者防空系統和攔截飛彈的未完成訂單交運，直到烏克蘭具備足夠的能力抵禦俄羅斯空襲為止。

金融時報（Financial Times）引述3位知情人士的話說，美方將於今天宣布這項舉措。美國總統拜登（JoeBiden）上週曾在義大利表示，他已取得一些國家承諾，會向烏克蘭提供更多防空系統。

拜登表示，已有5國同意向烏克蘭運送愛國者飛彈和其他防空系統，其他尚在等待美國交付愛國者飛彈系統的國家得繼續等待，因為「我們擁有的一切都將運往烏克蘭，直到他們的需求滿足為止」。

拜登和烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週在七大工業國集團（G7）領袖峰會場邊簽署一項10年期雙邊安全協議。拜登隨後在他一旁補充說，基輔會「比較快」開始取得更多防空系統。

其中2名知情人士告訴金融時報，美方預計今天發布的聲明，將把拜登對基輔的承諾寫入法律，並確保烏克蘭能獲得保護其城市和關鍵基礎設施所需的愛國者飛彈系統。

美國和烏克蘭官員並未立即回覆金融時報的置評請求。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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