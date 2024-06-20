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歐盟對俄國祭出第14回合制裁 首度針對液化天然氣

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導
歐盟官員表示，歐盟會員國通過對俄羅斯祭出新回合制裁方案，將首度針對俄羅斯獲利可觀的液化天然氣（LNG）。圖／路透社
歐盟官員表示，歐盟會員國通過對俄羅斯祭出新回合制裁方案，將首度針對俄羅斯獲利可觀的液化天然氣（LNG）。圖／路透社

歐盟官員今天表示，歐盟會員國今天通過對俄羅斯祭出新回合制裁方案，將首度針對俄羅斯獲利可觀的液化天然氣（LNG）。

法新社報導，歐盟新回合制裁措施目的在進一步遏阻俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭的行動，應該會在24日正式通過。

多位外交官員說，最新制裁措施包括禁止俄羅斯的液化天然氣經歐洲轉運，但未包括禁止歐盟國家向俄國採購液化天然氣。這是俄國2022年入侵烏克蘭以來，歐盟對莫斯科祭出的第14回合制裁。

此外，歐盟制裁也針對俄羅斯的SPFS，這是莫斯科遭西方國家逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統後，改採的金融訊息系統。

外交官員還說，多家被控協助俄羅斯軍方的中國企業，也被打入禁止歐盟業者與他們生意往來的黑名單。

制裁對象也包括俄羅斯金援的政黨、智庫和媒體，以遏阻據稱是莫斯科的干預。

另據路透社報導，歐盟會員國討論這套新回合制裁措施超過1個月，在德國敦促下，最終刪除歐盟執委會提案中的一項，這項提案目的在防堵更多的漏洞。

遭刪除的提案原本將強制歐盟企業在第3國的子公司，透過合約禁止商品再出口至俄羅斯。歐盟積極阻止軍民兩用的技術流向俄羅斯，像是可以被俄國用於軍事用途的洗衣機晶片。

轉運禁令是歐盟首度用於液化天然氣的限制，不過天然氣市場專家表示，這項措施造成的影響有限，因為歐洲本身仍必須採購俄羅斯的天然氣，而經由歐盟港口轉運亞洲的數量僅占俄羅斯液化天然氣出口總量約10%。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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