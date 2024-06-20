北韓俄國軍事合作引西方擔憂 未來北韓軍隊恐出現在烏克蘭？學者這樣看

普亭於6月19日與金正恩會晤後在平壤對外界透露：兩國新簽署的《全面戰略伙伴關係協議》包含在任何一方受到第三方攻擊的情況下，承諾相互提供支援之條款。俄羅斯總統說，防務互助協定是具有突破性的文件，並且不排除與朝鮮進行軍事技術合作。普亭還呼籲聯合國重新審視對朝鮮的制裁。

金正恩則表示無條件支持俄羅斯的全部政策，其中包括對俄羅斯攻打烏克蘭戰爭的全力支持和團結。

根據朝鮮官媒朝中社的說法，此次兩國領導人的會晤證實了雙方堅不可摧的持久友誼和團結。

韓國對協議中包含軍事技術合作表示遺憾，認為這違反了聯合國安理會制裁朝鮮之決議。日本也同樣對軍事技術合作表示嚴重關切。美國國務院則表示，莫斯科與平壤深化雙邊關係值得擔憂。中國外交部則只是簡短表示朝俄作為友好近鄰有交流合作、發展關系的正常需要，相關高層交往是兩個主權國家的雙邊安排。

烏克蘭總統助理波多利亞克(Mykhailo Podolyak)言辭激烈地抨擊說，作為聯合國安理會常任理事國地俄羅斯極其無恥地架空了針對朝鮮武器開發計劃的所有國際制裁。北約秘書長則擔憂專制政權正在結盟。

瑞典安全與安全政策研究所所長施萬通(Niklas Swanström)指出，外界此前低估了莫斯科與平壤合作的深度，當前雙邊合作顯然已經觸及了支付工具、研發合作等領域。

路透社在一篇分析文章中認為，新的防務互助承諾將顯著改變東亞地區的戰略平衡。在此之前，朝鮮只有在和中國的《友好合作互助條約》中訂立有任何一國受到他國攻擊或意圖攻擊時，兩國將採取一切必要措施對締約的另一方進行軍事及及其他範疇上的全力援助之條款。不過，平壤與北京的軍事合作顯然不及俄羅斯與平壤最近幾個月所達到的規模。

朝鮮成為東亞的白俄羅斯？

俄羅斯遠東聯邦大學教授魯金(Artyom Lukin)對路透社表示，莫斯科與平壤的聯盟是對亞太地區以美國為中心的聯盟之公開挑戰。如果俄羅斯給予朝鮮安全保證，後者就會成為俄羅斯的又一個白俄羅斯。明斯克是莫斯科在東歐地區最重要的盟友。

歷史上，朝鮮曾經在1961年和蘇聯簽署共同防御條約，後者承諾在朝鮮半島發生戰爭的情況下出兵協助平壤。隨著蘇聯解體，這份協議也在90年代宣告失效。目前外界並不清楚新的協定是否與1961年的舊條約接近。盧金說：無論從哪方面看，這都是一個軍事聯盟協議，這將是莫斯科在後蘇聯時代的第一個防禦聯盟。不過，這位俄羅斯學者也表示，防務互助條款並不意味著自動參與彼此的戰爭，俄羅斯和朝鮮這次的聯盟關係將走多遠、走多深還有待觀察。朝鮮軍隊會出現在烏克蘭嗎？俄羅斯會在黃海有爭議的邊界上發生南北衝突時向朝鮮提供軍事援助嗎？現在沒有什麼是不可能的。

韓國統一研究院高級研究員趙韓範(音譯)則指出，防務互助條款對俄羅斯而言是巨大的勝利，為朝鮮支持俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭打造了法律框架；同時，協議之措辭也為莫斯科留下了回旋空間，從而讓俄羅斯可以避免在未來發生衝突時協助朝鮮。

（路透社等）

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