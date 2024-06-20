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普亭訪越南 商討俄烏戰爭、軍火輸出與經貿議題

中央社／ 河內20日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭抵達河內會晤越南領導人，預料此行將與越南高層就俄烏戰爭、軍火輸出與經貿往來等議題進行磋商。 美聯社
俄羅斯總統普亭抵達河內會晤越南領導人，預料此行將與越南高層就俄烏戰爭、軍火輸出與經貿往來等議題進行磋商。 美聯社

俄羅斯總統普亭今天抵達河內（Hanoi）會晤越南領導人，預料此行將與越南高層就俄烏戰爭、軍火輸出與經貿往來等議題進行磋商。

法新社報導，越南與俄羅斯緊密的雙邊關係可回溯至1950年代，不過河內當局不太可能像北韓領袖金正恩那樣，在烏克蘭議題上公然表態「全面力挺」俄羅斯。

越南是東南亞製造業大國，多年來始終小心翼翼，避免與任何大國走得太近，也就是所謂「竹子外交」（bamboo diplomacy，對世界強權奉行中立外交）。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平近月來皆相繼訪問越南，以深化雙邊關係。

「國際危機組織」（ICG）亞洲計劃副主任黎依芯（Huong Le Thu） 表示，當前俄羅斯因侵略烏克蘭而遭到國際制裁，因此接待普亭（Vladimir Putin）到訪，將考驗越南的多方押寶策略能維持多久，以及其他大國是否仍願買單。

黎依芯還說，對於普亭而言，出訪越南是個良機，以證明自己在國際間並不孤單。

俄國與越南在2012年升級至河內最高規格的全面戰略夥伴關係，其層級等同越南與澳洲、中國、印度、日本、南韓及美國的關係。

至於普亭會晤越南領導人將磋商的議題，俄國官員表示，雙方的晤談將著重經貿、教育與能源，尤其是莫斯科如何幫助越南向潔淨能源轉型。

然而，分析人士指出，武器出口、俄烏戰爭與莫斯科承諾協助越南加入新興經濟體組織「金磚國家」（BRICS）等，也將納入議程。

受到國際社會對俄制裁影響，近年來越南自俄國進口的軍武驟減。

澳洲國防大學（Australian Defence Force Academy）政治學榮譽教授塞爾（Carl Thayer）表示，雙方的閉門會商可能研議不違反西方制裁的經貿往來之道。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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