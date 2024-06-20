學者：共軍借鏡俄烏戰爭 台灣防衛戰略需與時俱進

俄烏戰爭爆發迄今逾2年，戰略學者林穎佑今天表示，共軍4月將戰略支援部隊撤銷，改組為3個副戰區的部隊，很可能就是借鏡俄烏戰爭所作的組織調整，台灣需關注共軍的改變，在防衛戰略上與時俱進。

國策研究院今天上午舉行「G7峰會、歐洲情勢與中俄朝軸心」座談會，邀請專家、學者就相關議題發表看法。

中央研究院歐美所研究員林正義表示，七大工業國集團（G7）自2021年以來，連續4年將台灣安全納入最後發表的公報，且在2023年G7廣島高峰會首次納入台海是「國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，此與美國、日本的運作有關。

林正義指出，即使沒有美國的參與，英國、法國、德國、義大利在雙邊領袖或外長聲明，也多次強調台海和平的重要性，而這些相同的文字，「就是語言的規範跟論述的重要性」。

歐洲議會選舉近期大致落幕，東海大學政治系教授沈有忠表示，雖然民粹、右傾政黨有所斬獲，左派政黨和綠黨有所衰退，但若推論為歐洲朝向極右發展是「言過其實」。

沈有忠說，面對趨向右傾與逐漸分化的歐洲，在歐洲和北約的地緣政治，恐怕會因為11月的美國總統大選而更有不確定性，民主陣營的團結將會難度提高，以及充滿不確定性。

面對歐洲右派勢力提升，國策研究院執行長王宏仁指出，台灣需注意歐洲議會選舉結果發出的警訊，數個歐洲國家內部的右派聲音提升，雖然不見得會成為執政黨，但「成事不足，敗事有餘」，有可能阻礙、破壞歐盟過去建立起的團結及多邊聯盟。

王宏仁表示，台灣需開始與這些歐洲右派政黨溝通，且中國也會趁此情勢向歐洲各國施加壓力，針對右派關注的經貿、經濟議題進行溝通，深化彼此經濟連結。

對於俄烏戰爭對共軍的影響，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，如何從俄烏戰爭看到未來戰爭的發展，勢必是各國學習的方向，雖然共軍在作戰概念上逐漸學習美軍的聯合作戰模式，但在組織與軍備的系統，仍然可見濃厚的俄式風格。

林穎佑表示，共軍在4月時撤銷戰略支援部隊，改組為信息支援部隊等3個副戰區級的部隊，很有可能就是共軍看到俄軍的表現後，所做出的組織調整。台灣要觀察共軍組織調整後的能力，以及關注共軍在戰爭中的借鏡，並在台海防衛戰略以及漢光演習的想定上與時俱進。