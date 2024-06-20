北韓與俄簽戰略夥伴條約 若遭入侵將提供軍援

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，根據雙方領導人簽署的條約，北韓與俄羅斯同意，如果有一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助。

北韓中央通信社引述條約內容報導，這兩國不會與第3國簽署侵犯對方利益的條約，也不允許任何國家利用他們的領土來損害對方的安全與主權。

北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天在平壤舉行會談，之後宣布簽署全面戰略夥伴關係條約。

北韓中央通信社今天公布條約全文，其中還提到核能、太空探索、糧食與能源安全方面的合作。

韓聯社報導，條約內容寫道：「如果兩國其中一方因個別或數個國家的武裝侵略而處於戰爭局勢，另一方應根據聯合國憲章第51條，並按照朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）與俄羅斯聯邦法律，立即動用其擁有的一切手段提供軍事與其他援助。」

聯合國憲章第51條規定，如果受到武力攻擊，所有聯合國會員國有行使單獨與集體自衛之自然權利。

峰會結束後，金正恩宣布北韓與俄羅斯的關係升級到「聯盟等級」。但蒲亭沒有直接將這段關係定義為聯盟。

至於這類條約是否可視為共同防禦條約，各界的意見仍有分歧。

新的夥伴關係條約將取代北韓與俄羅斯目前簽署的雙邊條約，包括2000年聚焦於非軍事領域合作的雙邊關係條約。

北韓與前蘇聯曾在1961年簽署友好互助條約，內容包括所謂的自動軍事干預條款。根據條款，如果一方受到武裝攻擊，另一方可毫不遲疑地提供軍事部隊等援助。

在北韓與俄羅斯舉行峰會之際，各界擔憂這兩個遭到國際制裁的國家，將在莫斯科對烏克蘭發動戰爭的此時加強軍事合作。

美聯社報導，南韓官員表示，他們仍在解讀峰會結果，包括如果北韓遭遇攻擊時俄羅斯將如何反應，以及新的條約是否承諾提供類似1961年條約的保衛程度。南韓官員沒有立即對北韓的條約報導發表評論。