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俄羅斯與北韓牽手 烏克蘭與北約籲國際整合因應

中央社／ 基輔/渥太華19日綜合外電報導

俄羅斯與北韓今天簽署共同防禦條約，烏克蘭表示北韓正協助俄羅斯殺害平民，國際應加強對它們的孤立；北約秘書長也指出威權國家聯繫日益緊密，民主陣營應有聯合陣線。

綜合法新社與路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩今天簽署「全面戰略夥伴關係條約」，深化雙方自俄羅斯入侵烏克蘭以來，日趨蓬勃的軍事與政治關係。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示：「毫無疑問，北韓如今在軍事領域積極與俄羅斯合作，刻意提供資源給俄羅斯供大規模屠殺烏克蘭人之用。」

美國及其盟國指責北韓提供彈藥與飛彈協助俄羅斯作戰，烏克蘭宣稱戰場上發現有北韓彈藥的碎片。

波多利雅科說，北韓運送砲彈給俄羅斯有助於俄羅斯軍隊維持「高強度」攻擊。

波多利雅科表示，「顯然，對俄羅斯和北韓的限制措施仍然不足。我們須以更嚴格的方式實現真正的孤立。」

另一方面，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北韓向俄羅斯提供「大量彈藥」，中國與伊朗也都在俄烏戰事中支持莫斯科。

史托騰柏格今天表示，俄羅斯與北韓的「全面戰略夥伴關係條約」，表明威權國家之間的聯盟日益強大，民主國家建立聯合陣線也更為重要。

史托騰柏格在正式訪問加拿大期間於一次小組討論中表示：「我們必須瞭解，威權國家正彼此結盟。它們正以前所未見的方式互相支持。」

史托騰柏格表示：「當北韓、中國、伊朗、俄羅斯等獨裁政權越走越近時，作為信仰自由和民主的國家，我們之間的結盟就變得更加重要。」

史托騰柏格說，俄羅斯與其他亞洲國家間的關係日益密切，這代表北約與亞太地區盟國的合作變得更加重要，這也是北約7月在美國華府舉行的峰會，為什麼會邀請澳洲、日本、紐西蘭和南韓領袖參加的原因。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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