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俄羅斯遭西方制裁 外媒：仍有管道取得禁運物資

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／歐新社
俄羅斯總統普亭。圖／歐新社

俄羅斯即使遭受制裁，仍有管道取得西方的商品。法新社報導，美國堪薩斯州一名商人透過亞美尼亞、阿拉伯聯合大公國和其他第3國，將遭禁的航空電子設備運往俄羅斯。

另有一家法國公司負責偽造文件，協助歐洲出口商規避制裁。

儘管西方已經採取懲罰措施兩年多，俄羅斯仍在不遺餘力躲避禁運的狡猾企業協助下，取得遭禁的商品。

上週，美國宣布對俄羅斯國內外的300個目標實施新的制裁。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）說，制裁行動「打擊了他們獲取國際材料和設備僅剩的途徑，包括他們對從第3國取得關鍵供應的依賴」。

俄羅斯2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，遭遇首波制裁。2022年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭，之後西方又加強對俄制裁措施。

不過，俄羅斯經濟面對這些衝擊挺住了，且隨著與亞洲與中東的貿易關係快速升溫，今年第一季還成長了5.4%。

部分企業領袖表示，他們沒辦法隨時控制自家產品在供應鏈中的最終落腳處。一名不願身分曝光的歐洲精密機械製造商高層說：「我們不必然是天真，而是無能為力。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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