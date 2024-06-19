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北約：援俄有代價 陸別想左右逢源

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。路透
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。路透

北約組織祕書長史托騰柏格十七日在華府表示，北京不可能左右逢源，一邊維持對西方國家友好關係，一邊支援俄羅斯烏克蘭作戰，他說，盟友必須讓北京為此付出代價。

北約峰會下月將在華府舉行，史托騰柏格本周訪問美國與加拿大，他十七日在華府智庫威爾遜中心提到，中國大陸對俄羅斯分享半導體和軍民兩用產品在內的尖端科技，強化俄國的國防工業並協助俄國規避國際制裁。

史托騰柏格表示，中方正在挹注歐洲自二戰以來最大的軍事衝突，還同時希望與西方維持好關係；他說，北京不可能左右逢源，除非中方改變做法，否則盟友得讓其付出代價。

美國上周擴大對俄羅斯的制裁，包含將援俄的大陸企業與個人列入黑名單。

史托騰柏格點名大陸、北韓和伊朗援助俄羅斯，並稱俄烏戰爭顯示安全議題不是區域性而是全球性的；俄國與其亞洲威權朋友的結盟，使得北約和印太區域友人的合作更加重要。

史托騰柏格強調中俄與其他威權國家結盟的危險性，他日前接受英國電訊報專訪表示，北約正在討論將取出貯存中的核武，部署為待命狀態，以嚇阻成長中的中俄威脅。他拒絕透露更多細節。路透報導，史托騰柏格上周表示，核武是北約的最終安全保證，也是維持和平的方式。

路透報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫十七日批評史托騰柏格升高緊張局勢。

烏克蘭持續成為今年峰會重點，史托騰柏格表示，全球必須持續支持烏克蘭，雖然這看起來矛盾，但通往和平的道路就是為烏克蘭提供更多武器，這有賴跨大西洋的努力，也符合美國利益；此外，他說，應支持烏克蘭取得永久的和平，而非暫時停火。

史托騰柏格表示，若俄國在烏克蘭戰場獲勝，就會對俄國總統普亭和大陸國家主席習近平傳達「可以動用武力來遂行己願」的清楚訊息，「若擔心中國在南海或對台灣的侵略，就要非常在意烏克蘭」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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