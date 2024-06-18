援俄羅斯侵烏克蘭遭警告 北京反嗆北約應自我反思

針對北約秘書長史托騰柏格警告中國，北約必須讓中國為援助俄羅斯付出代價，中國外交部發言人林劍今天聲稱，北約在「烏克蘭危機」中扮演什麼角色，國際社會自有公論，北約應做的是「自我反思」，而不是任意對中國抹黑攻擊。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答法新社記者相關提問時，作上述表示。

林劍聲稱，北約作為「冷戰的產物」和「全球最大的軍事集團」，在「烏克蘭危機」中扮演了什麼樣的角色，國際社會自有公論。北約應當做的是「自我反思」，而不是任意對中國進行抹黑攻擊。

他宣稱，中方不是「烏克蘭危機」的製造者和當事方，始終致力於勸和促談，「中方的客觀公正立場和建設性作用，得到了國際社會的廣泛認可」。

林劍又聲稱，中方奉勸「有關方面停止甩鍋推責，挑撥離間，不要拱火澆油，鼓動陣營對抗，切實為政治解決危機做點實事」。

正在美國華府訪問的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天直指，中國國家主席習近平「試圖營造出他在這場衝突位居次要位置的印象，以避免受到制裁並保持貿易暢通。但實際上，中國正助長歐洲自二戰以來的最大規模武裝衝突，同時它又希望跟西方保持良好關係」。

史托騰柏格指控，中國透過美國官員所說的方式，也就是以大量出口重建俄羅斯國防工業，加劇俄烏戰爭。但北京當局不能兩者兼得，在某些時候，北約盟邦必須使其付出代價，應該要承擔後果。