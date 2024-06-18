快訊

獨／誰都打不倒？謝向榮穩坐主播台30年不敗！

新店「新馬辣」裕隆城店爆4人食物中毒 新北衛生局令暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

援俄羅斯侵烏克蘭遭警告 北京反嗆北約應自我反思

中央社／ 台北18日電
針對北約秘書長史托騰柏格警告中國大陸，北約必須讓中國大陸為援助俄羅斯付出代價，中國大陸外交部發言人林劍反嗆，北約應做的是「自我反思」，而不是任意對中國大陸抹黑攻擊。路透社
針對北約秘書長史托騰柏格警告中國大陸，北約必須讓中國大陸為援助俄羅斯付出代價，中國大陸外交部發言人林劍反嗆，北約應做的是「自我反思」，而不是任意對中國大陸抹黑攻擊。路透社

針對北約秘書長史托騰柏格警告中國，北約必須讓中國為援助俄羅斯付出代價，中國外交部發言人林劍今天聲稱，北約在「烏克蘭危機」中扮演什麼角色，國際社會自有公論，北約應做的是「自我反思」，而不是任意對中國抹黑攻擊。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答法新社記者相關提問時，作上述表示。

林劍聲稱，北約作為「冷戰的產物」和「全球最大的軍事集團」，在「烏克蘭危機」中扮演了什麼樣的角色，國際社會自有公論。北約應當做的是「自我反思」，而不是任意對中國進行抹黑攻擊。

他宣稱，中方不是「烏克蘭危機」的製造者和當事方，始終致力於勸和促談，「中方的客觀公正立場和建設性作用，得到了國際社會的廣泛認可」。

林劍又聲稱，中方奉勸「有關方面停止甩鍋推責，挑撥離間，不要拱火澆油，鼓動陣營對抗，切實為政治解決危機做點實事」。

正在美國華府訪問的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天直指，中國國家主席習近平「試圖營造出他在這場衝突位居次要位置的印象，以避免受到制裁並保持貿易暢通。但實際上，中國正助長歐洲自二戰以來的最大規模武裝衝突，同時它又希望跟西方保持良好關係」。

史托騰柏格指控，中國透過美國官員所說的方式，也就是以大量出口重建俄羅斯國防工業，加劇俄烏戰爭。但北京當局不能兩者兼得，在某些時候，北約盟邦必須使其付出代價，應該要承擔後果。

俄烏戰爭 俄羅斯 北京 北約 史托騰柏格 烏克蘭

延伸閱讀

【Daily Podcast】北約警告中國的對俄立場、解讀習近平「美國要刺激中國攻打台灣」說／泰國可望成為亞洲第三個同婚合法國家

北京不能兩面討好…北大西洋公約組織：援俄得付出代價

北約秘書長警告中國 援俄侵烏將付出代價

中俄緊密同盟 北約秘書長籲美強化合作

相關新聞

援俄羅斯侵烏克蘭遭警告 北京反嗆北約應自我反思

針對北約秘書長史托騰柏格警告中國，北約必須讓中國為援助俄羅斯付出代價，中國外交部發言人林劍今天聲稱，北約在「烏克蘭危機」...

睽違24年普亭訪朝 北韓會派兵援俄？

俄烏戰場恐將出現北韓士兵？俄羅斯總統普亭18日將訪問北韓，與領導人金正恩會面。普亭上次訪問北韓是2000年，當時北韓領導人還是金正日...

價值百億！俄羅斯首認A-50預警機遭擊落 怒喊通緝烏克蘭旅長

俄羅斯聯邦偵查委員會證實，烏克蘭空軍今年2月在亞速海上空擊落一架俄軍A-50預警機，造成機上10名機組員死亡，是俄國官方...

北約秘書長警告中國 援俄侵烏將付出代價

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天警告說，北約必須讓中國因為援助俄羅斯而付出代價，且只有穩定提供武器給烏克...

俄烏戰爭後首度 基輔舉行同志驕傲遊行

在傾盆大雨和戰爭的陰影下，伊凡諾瓦（Diana Ivanova）今天與數百人齊聚烏克蘭首都基輔，參加自俄羅斯入侵以來基輔...

俄烏2022和談內容首曝光 癥結仍難解

紐約時報15日刊出首度公諸於世的俄羅斯和烏克蘭2022年和談文件，當時俄烏戰才剛開打不久，雙方進行外界所知至今唯一和談。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。