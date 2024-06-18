睽違24年普亭訪朝 北韓會派兵援俄？

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】俄烏戰場恐將出現北韓士兵？俄羅斯總統普亭18日將訪問北韓，與領導人金正恩會面。普亭上次訪問北韓是2000年，當時北韓領導人還是金正日。外界分析，北韓將會用彈藥、志願軍，來換俄羅斯的衛星發射技術。雖然俄烏近日都釋出停火信號，但從朝俄雙方交流內容來，普亭仍不願輕易停戰。

俄羅斯要大量砲彈

根據《英國廣播公司》報導，兩人將會簽署夥伴協定，這代表朝俄關係正在實質升溫，比起過去較多形式上的互動有所不同，因此兩國關係的加深讓西方特別擔心，尤其日本與南韓對於北韓精進衛星或飛彈發射技術相當敏感，且未來射程不排除也會達到美國本土。

普亭的資深盟友、俄羅斯政治學家馬可夫分析，俄羅斯可能會向北韓要更多飛彈、砲彈等軍火資源，還有建築工人、甚至是可前往俄烏戰爭的志願軍；北韓則希望俄羅斯提供先進軍事技術，讓該國飛彈可以擴及射程至美國本土。據傳北韓已經向俄羅斯提供500萬枚砲彈。

非西方愈來愈團結

俄羅斯最近也在聯合國安理會否決延長監控北韓武器發展的小組設立，兩個受到聯合國制裁的國家，加上中國、伊朗的協助，讓西方的制裁效果下降不少，而且這也會鼓勵如非洲、中亞、拉丁美洲等區域的國家，違反西方制裁規定，提供俄羅斯與北韓更多物資。

《美聯社》提到，普亭曾對烏克蘭提出停戰計畫，但要求烏克蘭撤出俄羅斯目前已經佔領的區域，還要撤回加入北約的計畫，此議遭到烏克蘭總統澤倫斯基拒絕。澤倫斯基則要求若俄軍能撤出頓內次克與盧甘斯克，他也可以宣布停火，但同樣遭到俄羅斯拒絕。

互相怪罪破壞停戰

普亭認為，俄軍不攻擊烏克蘭首都基輔，也已經準備好要與烏克蘭進行談判，但在西方暗中破壞下，讓俄烏遲遲無法進行談判。但北約秘書長史托騰博格反批，普亭提的停戰計畫就像當年納粹「切香腸戰術」，停戰只是為了未來侵略更多土地，並非真心停戰。

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