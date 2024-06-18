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價值百億！俄羅斯首認A-50預警機遭擊落 怒喊通緝烏克蘭旅長

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯聯邦偵查委員會證實，烏克蘭空軍今年2月在亞速海上空擊落一架俄軍A-50預警機，造成機上10名機組員死亡。美聯社
俄羅斯聯邦偵查委員會證實，烏克蘭空軍今年2月在亞速海上空擊落一架俄軍A-50預警機，造成機上10名機組員死亡。美聯社

俄羅斯聯邦偵查委員會證實，烏克蘭空軍今年2月在亞速海上空擊落一架俄軍A-50預警機，造成機上10名機組員死亡，是俄國官方首次承認A-50被烏軍打下。

基輔獨立報報導，烏克蘭軍事情報機構與空軍於今年2月23日擊落俄軍A-50預警機，造成10名機組員身亡。烏克蘭軍事情報機構稱，此次擊落事件是對俄羅斯軍事能力的「又一次嚴重打擊」。俄羅斯國防部未對此發表評論。

俄羅斯聯邦偵查委員會聲稱，該架A-50預警機當時並未直接參與軍事行動，也未武裝，在俄羅斯上空飛行，因此以恐怖主義事件立案，通緝烏克蘭第138防空飛彈旅旅長賈曼（Mykola Dzyaman）。

除了本次，烏克蘭也曾聲稱於1月14日擊落一架俄軍A-50。A-50每架造價約3.5億美元（約新台幣113億元），俄羅斯擁有不到10架次，能偵測防空系統並協調俄羅斯戰機目標。

俄烏戰爭 俄羅斯 戰機 烏克蘭 通緝

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