北約秘書長警告中國 援俄侵烏將付出代價
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天警告說，北約必須讓中國因為援助俄羅斯而付出代價，且只有穩定提供武器給烏克蘭才能結束俄烏戰爭。
法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）正於美國華府進行訪問，他指責中國透過美國官員所說的方式，亦即以大量出口重建俄羅斯國防工業來加劇俄烏戰爭。
史托騰柏格於華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）表示，中國國家主席習近平「試圖營造出他在這場衝突位居次要位置的印象，以避免受到制裁並保持貿易暢通」。
他指出：「但現實是，中國正助長歐洲自第二次世界大戰以來的最大規模武裝衝突，同時它又希望跟西方保持良好關係。」
史托騰柏格強調：「北京當局不能兩者兼得。在某些時候…盟邦必須使其付出代價，應該要承擔後果的。」
他還提到：「這看似矛盾，但通往和平的道路就是為烏克蘭供應更多武器。」
北京當局則宣稱，不同於美國及其他西方國家，中國沒有向衝突任何一方提供致命性的援助。
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